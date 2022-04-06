Як виглядає нове приймальне відділення лікарні «Кременчуцька» з фото «янголів у білих халатах» (фоторепортаж)

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Тепер «швидка» може заїхати прямо всередину лікарні, а у коридорі є фотогалерея працівників медзакладу

6 квітня ТЪ побачив, як виглядає нове приймальне відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» після ремонту. Його відкрили на початку березня. Не будемо багато розповідати, краще дивіться фото.

Тепер швидка медична допомога може заїхати прямо всередину лікарні – збудували спеціальний ангар для цього.

Поруч з ангаром розташовується оглядова – тут одразу зможуть прийняти пацієнта, якого привезли.

Також у приймальному відділенні створена протишокова палата з сучасним обладнанням – тут є все необхідне, щоб вивести пацієнта з гострого стану. У мирний час планувалося, що у ній буде два ліжка, але тепер їх 5.

Сюди потрапляє пацієнт у шоковому стані, коли його привозить «швидка». Щоб не витрачати час на перевезення хворого, йому надають реанімаційну допомогу прямо тут, на першому поверсі. Коли стан стабілізується, людину переводять у відділення інтенсивної терапії або у загальну палату.

У холі приймального відділення реалізували цікаве рішення – створили фотогалерею працівників лікарні. На рецепшені розмістили світлини лікарів з янгольськими крилами позаду.

Зліва направо:

Віктор Бойко – лікар-анестезіолог, який з перших днів працював у ковідному шпиталі, займається гострим гемодіалізом;

Ірина Ліфанова – завідувачка інфекційним відділенням;

Надія Холодій – кардіохірург, проводить операції за програмою «Стоп інфаркт» – стентування;

Галина Шевельова – заступниця директора з медсестринства, відповідає за роботу молодшого і середнього медичного персоналу;

Олександр Коваленко – заступник директора з хірургічного розділу роботи.

А далі по коридору – підбірка тих, хто лікує кременчужан і рятує їхні життя. Медиків фотографували за працею, щоб максимально показати їхні робочі будні.

- Хотілося б, щоб пацієнти відразу зайшли у відділення, і тут був затишок, щоб вони побачили обличчя наших лікарів. Ми робили ці портрети за роботою, а не просто за столом у специфічній позі. А вихопили моменти з роботи наших спеціалістів, що характеризували їх як людей, - каже Оксана Корлякова, директорка лікарні.

Сучасний томограф. Зараз він не працює, бо вийшла з ладу одна з деталей. Нова деталь зараз «стоїть» на кордоні, нею замінять стару