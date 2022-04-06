Додаткова грошова винагорода захисникам України на період воєнного часу: 30 та 100 тис грн

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 174

Кому передбачена виплата додаткової грошової винагороди в період воєнного часу та який її розмір?

З початком воєнного стану Урядом була ухвалена Постанова від 28 лютого 2022 р. № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», яка передбачає виплату додаткової грошової винагороди.

Особливості призначення та виплата винагороди

Вищевказана грошова винагорода виплачується всім категоріям військовослужбовців ЗСУ та інших силових відомств на час воєнного стану, включаючи строковиків. Її розмір становить 30 тисяч гривень щомісячно.

Водночас для військових, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах бойових дій, розмір такої винагороди збільшується до 100 тисяч гривень на місяць пропорційно їхнього часу участі.

Родині, яка втратила воїна під час бойових дій, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх членів сім’ї.

Що означає «безпосередня участь у бойових діях або забезпечення здійснення заходів із національної безпеки і оборони»?

З-поміж іншого виникає питання, що собою являє безпосередня участь у бойових діях або забезпечення здійснення заходів із національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах бойових дій.

Так, безпосередня участь військовослужбовця в бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах бойових дій — це виконання бойових завдань у складі військової частини (підрозділу), що ведуть воєнні (бойові) дії у складі створених або діючих угруповань, на підставі визначених вищим керівництвом завдань у районі ведення бойових дій.

Також це можуть бути завдання зі всебічного забезпечення угруповань Сил оборони держави в районі ведення бойових дій згідно з бойовими розпорядженнями, інші бойові або спеціальні завдання, бойові завдання щодо руху опору на тимчасово окупованих територіях, завдання з ведення оперативної розвідки в районі ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Це є й такі завдання, що виконують армійці як в районах бойових дій, так і поза їх межами. Це бойові завдання з відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, бойові завдання з пошуку, виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, незаконних збройних формувань, виконання бойових завдань з вогневого ураження повітряних цілей, здійснення польотів та ведення повітряного бою, виведення сил та засобів з-під удару противника, виконання бойових завдань кораблями, катерами та морськими суднами.

Нюанси щодо виплати грошової винагороди

Загалом документами, що підтверджують участь у бойових діях, є:

бойовий наказ (бойове розпорядження);

журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки), бойове донесення чи постова відомість;

рапорт (донесення) командира підрозділу (групи) про участь кожного військовослужбовця в бойових діях чи виконанні бойових завдань.

Для підтвердження безпосередньої участі в бойових діях відряджених військовослужбовців видається довідка командира військової частини, де перебуває військовослужбовець. У такій довідці зазначається військове звання, прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовця, частина, де проходить службу військовий, термін участі в бойових діях або виконання бойових завдань, посилання на накази командира частини, в яких зазначено, що військовослужбовець виконував відповідні обов’язки. Така довідка в обов’язковому порядку повинна бути підписана посадовими особами військової частини, скріплена гербовою печаткою та зареєстрована в діловодстві частини.

Важливим нюансом також є те, що в наказах про виплату додаткової винагороди, виходячи з розміру 100 000 гривень за місяць, обов’язково зазначаються підстави для його видання з посиланням на бойовий наказ (бойове розпорядження).

Накази про виплату додаткової винагороди за минулий місяць видаються до 5 числа поточного місяця на підставі рапортів командирів підрозділів. До наказів про виплату 100 тисяч гривень також включаються і військовослужбовці, які брали безпосередню участь у бойових діях та загинули або померли внаслідок отриманих поранень та травм — за весь місяць, але не більше періоду дії воєнного стану, та армійці, що захоплені в полон або стали заручниками.

Також у період дії воєнного стану військовослужбовцям, які зазнали поранень, зокрема це контузії, травми, каліцтва, пов’язані із захистом Батьківщини, додаткова винагорода виплачується в розмірі 100 тисяч гривень за весь час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні або перебування у відпустці у зв’язку з хворобою.

У разі смерті військовослужбовця винагорода в розмірі 30 тисяч гривень виплачується в повному розмірі за весь місяць, у якому військовий помер.

Підстави для позбавлення виплат

Визначена додаткова грошова винагорода не виплачується військовослужбовцям, які:

беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

проходять службу в багатонаціональних органах військового управління за кордоном;

добровільно здалися в полон — з дня захоплення в полон, оголошеного наказом командира;

самовільно залишили військові частини, місця служби або дезертували — з дня самовільного залишення, оголошеного наказом;

відбувають покарання на гауптвахті та в дисциплінарних частинах — з дня початку відбування покарання, на підставі наказів;

усунені від виконання службових обов’язків — з дня усунення або відсторонення, що визначене в наказі;

відмовилися виконувати бойові накази — за місяць, у якому здійснено таке порушення;

перебували у стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння — за місяць вчинення;

навмисно спричинили собі тілесні ушкодження або самогубство (крім випадків доведення до самогубства, встановленого судом) — у місяці скоєння;

вчинили адміністративне або кримінальне правопорушення — за місяць скоєння;

перебували під вартою чи домашнім арештом;

навчалися за кордоном;

перебували у відпустках, у яких не передбачено збереження грошового забезпечення.

Нагадаємо, що перед війною керівництво країни планувало суттєво підвищити рівень грошового забезпечення військовослужбовців, про що наше видання писало у матеріалі: «Чому військовослужбовцям вирішили терміново підвищити грошове забезпечення?»

До введення воєнного стану в Україні додаткову грошову винагороду отримували військовослужбовці, які перебували у районах проведення ООС. За виконання завдань на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони тоді додатково виплачувалось 17 тисяч грн, а в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту – 6,5 тисяч грн. Додатково в районі проведення ООС виплачувалась винагорода «за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я» у розмірі від 5 тисяч грн для солдата до 13 тис грн - для командира бригади.

Стаття підготовлена за матеріалами інформаційного агентства Міноборони України АрміяINFORM