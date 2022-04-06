Як довго триватиме війна росії проти України: прогноз від топгенерала США

Війна в Україні затягнеться на довгі роки. Таку думку висловив очільник Обʼєднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі під час виступу перед американськими конгресменами. На його думку, вторгненню фашистської росії в Україну могла запобігти присутність американських військ.
Він також наполягає на розширенні військової присутності США у Східній Європі. За словами Міллі, ймовірність значного міжнародного конфлікту між великими державами в сучасному світі зростає.
Збройне вторгнення рф в Україну є «найсерйознішою загрозою миру та безпеці Європи і, можливо, світу за всю мою 42-річну кар'єру в армії США», — заявив генерал Міллі.
Він вважає що Вашингтон перебуває на дуже важливому та історичному геостратегічному поворотному пункті.
Американський генерал додав, що москва «зберігає великий і різноманітний ядерний потенціал», а також неодноразово демонструвала свою здатність і бажання здійснювати «комплексні та зловмисні дії в кіберпросторі».
Втім, Україні не звикати. Наша країна воює з росією на Донбасі з 2014 року.
Загалом, на думку Міллі, головним «геостратегічним викликом» для США в довгостроковій перспективі залишається Китай, який «щодня працює над скороченням технологічного відставання від США».
На його думку, Китай для США є більш небезпечним суперником, ніж росія.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер