Як довго триватиме війна росії проти України: прогноз від топгенерала США

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 291

Війна в Україні затягнеться на довгі роки. Таку думку висловив очільник Обʼєднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі під час виступу перед американськими конгресменами. На його думку, вторгненню фашистської росії в Україну могла запобігти присутність американських військ.

Він також наполягає на розширенні військової присутності США у Східній Європі. За словами Міллі, ймовірність значного міжнародного конфлікту між великими державами в сучасному світі зростає.

Збройне вторгнення рф в Україну є «найсерйознішою загрозою миру та безпеці Європи і, можливо, світу за всю мою 42-річну кар'єру в армії США», — заявив генерал Міллі.

Він вважає що Вашингтон перебуває на дуже важливому та історичному геостратегічному поворотному пункті.

- Ми опиняємося у світі, який стає все більш нестабільним, а потенціал значного міжнародного конфлікту між великими державами зростає, а не зменшується, - сказав Міллі.

Американський генерал додав, що москва «зберігає великий і різноманітний ядерний потенціал», а також неодноразово демонструвала свою здатність і бажання здійснювати «комплексні та зловмисні дії в кіберпросторі».

- Вважаю, що це тривалий конфлікт, який вимірюється роками. Не знаю, чи можна говорити про десятиліття, але кілька років — це вже правда. Я думаю, що Сполучені Штати, НАТО, Україна та всі їхні союзники та партнери будуть залучені до цього ще довго, — зазначив він.

Втім, Україні не звикати. Наша країна воює з росією на Донбасі з 2014 року.

Загалом, на думку Міллі, головним «геостратегічним викликом» для США в довгостроковій перспективі залишається Китай, який «щодня працює над скороченням технологічного відставання від США».

- Вони все ще налаштовані радикально переглянути міжнародний порядок на свою користь до середини століття. Вони мають намір стати рівноправним суперником США у військовому плані до 2035 року, вони мають намір розвивати свої військові можливості, щоб захопити Тайвань до 2027 року, - пояснив Міллі.

На його думку, Китай для США є більш небезпечним суперником, ніж росія.

- Там, де росія є гострою загрозою, Китай є геостратегічним викликом нашій національній безпеці в довгостроковій перспективі, — підсумував Міллі.