Оксана Корлякова розповіла, яких спеціалістів не вистачає міській лікарні Кременчука

Директорка лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова розповіла, який спеціалістів її медзаклад потребує понад усе.
На сьогоднішній день не вистачає лікарів невідкладних станів у відділення екстреної медичної допомоги.
Лікарів невідкладних станів почали готувати та випускати нещодавно і здебільшого вони – фахівці бригад екстреної медичної допомоги. І зарплати на «швидкій» у них на порядок вищі, ніж у лікарів стаціонару, бо там є свої надбавки. Але зараз лікарі мають отримувати 20 тисяч грн.
Оксана Корлякова зазначила, що тепер, коли до неї приходять випускники, які закінчують вузи, вона в першу чергу пропонує їм інтернатуру посади за фахом «лікар невідкладних станів».
Потребує медзаклад і таких спеціалістів як операційна медична сестра. У лікарні практично кожного дня проходять операції, в операційній є кілька залів – одночасно можна оперувати до 5 пацієнтів. І щоб це робити, необхідно 5 операційних сестер одночасно.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер