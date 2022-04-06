Оксана Корлякова розповіла, яких спеціалістів не вистачає міській лікарні Кременчука

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 506

Директорка лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова розповіла, який спеціалістів її медзаклад потребує понад усе.

На сьогоднішній день не вистачає лікарів невідкладних станів у відділення екстреної медичної допомоги.

- Тут повинні працювати фахівці для того, щоб лікар невідкладних станів міг зорієнтуватися у будь-якій ситуації і не чекати, поки прибіжить анестезіолог з третього поверху чи лікар-хірург. Він зразу приймає рішення і починає надавати допомогу, – пояснила пані Корлякова.

Лікарів невідкладних станів почали готувати та випускати нещодавно і здебільшого вони – фахівці бригад екстреної медичної допомоги. І зарплати на «швидкій» у них на порядок вищі, ніж у лікарів стаціонару, бо там є свої надбавки. Але зараз лікарі мають отримувати 20 тисяч грн.

Оксана Корлякова зазначила, що тепер, коли до неї приходять випускники, які закінчують вузи, вона в першу чергу пропонує їм інтернатуру посади за фахом «лікар невідкладних станів».

Потребує медзаклад і таких спеціалістів як операційна медична сестра. У лікарні практично кожного дня проходять операції, в операційній є кілька залів – одночасно можна оперувати до 5 пацієнтів. І щоб це робити, необхідно 5 операційних сестер одночасно.