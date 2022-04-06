Мешканців трьох областей закликали евакуюватися - поки є можливість

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Військові адміністрації Харківської, Донецької та Луганської областей просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано, адже в цих регіонах може відбутись ескалація.

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук та військові адміністрації закликали до евакуації мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей, доки є така можливість. Про це сказала Ірина Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону, яку цитує Мінреінтеграції.

«Керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано.

Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є», - сказала вона.

Верещук пояснила, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі перед черговим раундом перемовин, як це намагаються подати російські посадові особи. Це був жест залізної волі української армії, влади і всього українського народу.

Нагадаємо, з подібним зверненням до мешканців Донеччина звертався 4 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, за даними американської розвідки, росія готує новий наступ на Схід України - рф хоче взяти під контроль та окупувати всю його територію Донбасу.