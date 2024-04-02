У Кременчуці суддя Автозаводського районного суду звільнилась за власним бажанням

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У Кременчуці суддя Автозаводського районного суду Наталія Вінтоняк припинила суддівську кар’єру за власним бажанням. Про це йдеться у матеріалі «Закон і Бізнес».

Із 5 заяв про звільнення Вища рада правосуддя розглянула та задовольнила чотири. Зокрема, у відставку було відправлено ще три судді:

Алеся Дашковська — з посади судді Запорізького апеляційного суду;

Лілія Карабак — з посади судді Шевченківського районного суду Запоріжжя;

Лідія Токар — з посади судді Ленінського районного суду Вінниці.

Загалом від початку року ВРП звільнила з посад 86 суддів, з яких 75 — у відставку та 4 — за власним бажанням.

Нагадаємо, що у 2018 році Вища кваліфікаційна комісія перевіряла на відповідність займаній посаді 4 кременчуцьких суддів, серед них і Наталію Вінтоняк.



