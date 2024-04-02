Синоптики пояснили, чому на Полтавщині тримається аномально висока температура (уточнено)

Сьогодні, 19:40 Переглядів: 404

Синоптики з Полтавського обласного центру з гідрометеорології пояснили, чому на Полтавщині зараз тримається така аномальна температура.

Як виявилося, 31 березня та 1-2 квітня на територію України надійшла повітряна маса з Північної Африки, що спричинила погоду, характерну для середини травня, та температурні рекорди, які перевищують попередні показники на 2-3 градуси.

Уже відзавтра, 3-го квітня, температура повітря знизиться на 6-8 градусів, але все ж залишатиметься дещо вищою за кліматичну норму.

Разом з повітряною масою, починаючи із західних областей, до країни надійшла і хмара пилу з Сахари, що переміщується на висоті 5-7 км.

Завдяки цьому можна спостерігати помутніння неба та імлу. Але на приземний шар повітря це явище значного впливу не має. Концентрація пилу на Полтавщині характерна для сухої і вітряної погоди у весняний період і загрози для здоров’я людей не несе.

До речі, за останні 50 років спостережень найтепліший квітень був у 2012 році (середня температура за місяць була +13,6°C), а найхолодніший у 1987 році (середня місячна температура лише +3,4°C — холодніше ніж в березні цього року). У квітні 2009 року опадів майже не було, в той час, як в 1995 році випало близько 3 місячних норм — 100 мм.

Раніше ми писали, що завдяки теплій весні у Кременчуці вже на початку квітня розцвіли абрикоси.