На Полтавщині усе пальне продовжує дорожчати — Мінфін

У вівторок, 2 квітня, на полтавських заправках продовжують зростати ціни на усі види палива. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Зараз же поступове зростання цін на бензин та дизпаливо спостерігається із початком минулого тижня, а газ почав зростати в ціні на цьому тижні.
Директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн називає причину збільшення ціни на пальне, зокрема автогазу.
За його словами, газ може здорожчати до 3 грн за л. Пов’язано це з тим, що при імпорті палива доведеться об'їжджати польську ділянку кордону.
Сергій Куюн додає, що восени здорожчання автогазу було через дефіцит пального, оскільки 30% імпорту було заблоковано. Але зараз дефіциту на пальне не буде.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
57,29
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
54,08
|+0,06
|+0,116%
|
Бензин А-92
|
51,43
|
+0,10
|
+0,195%
|
Дизельне пальне
|
54,85
|+0,06
|+0,101%
|
Газ автомобільний
|
28,12
|+0,03
|+0,119%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
56,99
|
54,99
|
51,99
|
54,99
|
27,69
|
Marshal
|
|
51,40
|
49,40
|
51,40
|
26,80
|
SOCAR
|
59,99
|
|
|
58,99
|
29,49
|
WOG
|
59,49
|
57,49
|
|
57,49
|
29,48
|
Авіас
|
52,89
|
52,39
|
50,89
|
53,39
|
27,54
|
Автотранс
|
54,98
|
53,98
|
54,98
|
27,68
|
БРСМ-Нафта
|
50,99
|
|
50,99
|
27,49
|
ОККО
|
59,49
|
57,49
|
|
57,49
|
29,49
|
Укрнафта
|
54,90
|
52,90
|
50,90
|
53,90
|
27,40
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