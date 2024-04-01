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Україну накрила пилова буря: чи варто кременчужанам хвилюватися за самопочуття

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 0

 

Пил до України вітром принесло із Сахари. Пік погіршення стану повітря прогнозують на 1 квітня

Україну накриває масштабна пилова буря із Сахари. Першими на вихідних «взяли на себе удар» мешканці Прикарпаття, а на й квітня метеорологи прогнозують поширення пилу по усій території країни. Про це пишуть фахівці Метеорологічної станції Бориспіль.

 

Синоптики попереджають про погіршення видимості й тьмяне небо. Окрім цього, фахівці зауважують, що найближчими днями спостерігатиметься суттєве погіршення якості повітря. Також у цей же час в Україні спостерігатиметься аномально тепла погода: +22…+27°C.

За даними інтернет-джерел, із Сахари щороку здіймається від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу. У той час як більші частинки швидко падають назад на Землю, найдрібніші частинки іноді можуть пролітати на тисячі кілометрів.

Яка ситуація в інших країнах?

Як пишуть в Українській правді, швейцарська служба моніторингу airCHeck зафіксувала високий рівень забруднення в умовному коридорі з південного заходу на північний схід країни. Також метеоролог швейцарської телерадіокомпанії SRF повідомив, що у країні зафіксували близько 180 тисяч тонн пилу — майже вдвічі більше у порівнянні з останніми роками.

Місцева влада Франції оголосила, що в деяких районах поріг забруднення повітря перевищує норму. У департаменті Еро, що на узбережжі Середземного моря, застерегли мешканців утриматися від інтенсивних фізичних навантажень на вулиці.

Також у медіа повідомляють, що шлейф густого пилу вже прокотився Німеччиною, Францією, Італією та Швейцарією.

Пил з африканської пустелі забарвив небо в помаранчевий відтінок.

 

Яку небезпеку приховують пилові бурі?

Пилові бурі можуть мати негативний вплив на різні сфери життя.

Забруднення повітря пилом та піском може нашкодити дихальній системі — зростають ризики захворювання на астму чи бронхіт, загострення алергічних реакцій.

Також пил та пісок впливають на видимість і безпеку на дорогах, а ще можуть призвести до економічних збитків у разі пошкодження сільськогосподарських культур та інфраструктури.

Як убезпечити себе від впливу пилових бур?

Для убезпечення себе та рідних під час пилової бурі екологи в першу чергу радять не зачиняти вікна та двері — так Ви уникнете потрапляння пилу в будинок.

Також варто подбати про захист очей та органів дихання — одягати окуляри та захисні маски.

Людям із захворюваннями дихальної системи та алергією на пил краще на певний час уникати виходу на вулицю.

Нагадаємо, востаннє масштабна пилова буря накривала Полтавщину у травні 2018 року


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Автор: Яна Гудзь
Теги: повітря здоров'я
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