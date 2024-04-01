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Надзвичайні новини, Полтавщина

У центрі Полтави підлітки кидали каміння у дітей — поліція

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 365

 

Правоохоронці вирішують питання щодо притягнення батьків хлопці до відповідальності  

*фото ілюстративне

Учора, 31 березня, у центрі Полтави двоє підлітків кидалися камінням в інших дітей. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про хуліганство у центрі міста до поліції повідомили перехожі.

Працівники служби ювенальної превенції встановили хуліганів — ними виявилися місцеві підлітки 13 та 16 років.

Наразі правоохоронці проводять із хлопцями профілактичні заходи. Батьків неповнолітніх можуть притягнути до відповідальності за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Нагадаємо, на минулому тижні у Полтаві підліток стріляв із пістолета по вікнах магазинів. Крім цього, 10-річний хлопець вкрав із кіоску електронну сигарету.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтава підлітки хуліганство
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