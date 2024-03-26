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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві 10-річний хлопець викрав електронну сигарету з кіоску – поліція

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 0

 

Відносно батьків хлопця склали адмінпротокол

Вчора, 26 березня, у Полтаві хлопець викрав з кіоску електронну сигарету та втік від продавчині. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліція встановила особу грабіжника – ним виявився 10-річний мешканець Полтави.

Відносно батьків неповнолітнього грабіжника склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Санкція цієї статті передбачає адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, що вчора у центрі Полтави невідомий підліток стріляв по вікнах магазинів.

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Автор: Дарія Згура
Теги: грабіж сигарети Полтава
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