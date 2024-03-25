У центрі Полтави підліток стріляв по вікнах магазинів — поліція

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Сьогодні соцмережами почало ширитися відео про те, як у центрі Полтави підліток стріляв по вікнах магазинів. Пізніше цей факт підтвердили і в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавської області.