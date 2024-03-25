У центрі Полтави підліток стріляв по вікнах магазинів — поліція

Сьогодні соцмережами почало ширитися відео про те, як у центрі Полтави підліток стріляв по вікнах магазинів. Пізніше цей факт підтвердили і в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавської області.
За словами правоохоронців, до поліції звернулася власниця одного із магазинів та повідомила про пошкоджене вікно.
Працівнки відділу превенції Полтавського районного управління поліції встановлюють обставини пошкодження вікна магазину та причетність до цього хлопця, відео з яким шириться місцевими телеграм-каналами.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві п'яний чоловік влаштував стрілянину просто посеред вулиці.
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