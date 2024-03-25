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Надзвичайні новини, Полтавщина

У центрі Полтави підліток стріляв по вікнах магазинів — поліція

Сьогодні, 19:39 Переглядів: 212

 

Відео про стрілянину почало ширитися місцевими телеграм-каналами  

Сьогодні соцмережами почало ширитися відео про те, як у центрі Полтави підліток стріляв по вікнах магазинів. Пізніше цей факт підтвердили і в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавської області.

За словами правоохоронців, до поліції звернулася власниця одного із магазинів та повідомила про пошкоджене вікно.

Працівнки відділу превенції Полтавського районного управління поліції встановлюють обставини пошкодження вікна магазину та причетність до цього хлопця, відео з яким шириться місцевими телеграм-каналами.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві п'яний чоловік влаштував стрілянину просто посеред вулиці.



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: соцмережі Джерело відео: соцмережі
Теги: Полтава стрілянина магазин вікно пістолет підліток
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