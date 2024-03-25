Яка відповідальність за неприбуття по повістці та куди потрапляє мобілізований після призову – речник Полтавського ОТЦК

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 7

Відповідальність за неприбуття по повістці може бути як адміністративна, так і кримінальна

В ексклюзивному інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін розповів, що за неприбуття до районних ТЦК по повістці військовозобов’язаного можуть притягнути, як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності, залежно від типу повістки.

— Повістки бувають двох типів. Якщо це повістка, за якою викликають до ТЦК та СП для уточнення своїх військово-облікових даних, то за неприбуття передбачена лише адміністративна відповідальність — стаття 210 КУпАП (Порушення військовозобов’язаним правил військового обліку). За перше таке порушення… накладається штраф на суму від 850 до 1700 грн. Якщо ж мова йде про так звану «бойову» повістку, яка правильно називається мобілізаційне розпорядження, то за неприбуття наступає кримінальна відповідальність. Це стаття 336 ККУ, яка передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, — пояснив Роман Істомін.

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Наше видання поцікавилося у представника Полтавського ОТЦК скільки саме громадян було притягнуто до адміністративної відповідальності на території області за неприбуття по повістках до ТЦК. А також скільки кримінальних проваджень щодо «ухилянтів» відкрито за статтею 336 Кримінального кодексу України та чи є вже судові вироки?

Кількість оштрафованих громадян Роман Істомін назвати не зміг, пославшись на відсутність даних, а щодо судових вироків «ухилянтам» відповів.

— Стосовно кримінальних проваджень, то у 2023 році на Полтавщині було винесено 115 судових вироків по кримінальних справах за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Щоправда, більшість цих вироків були ухвалені з відстрочкою виконання, тобто мали характер «умовного покарання». Але є випадки й реального позбавлення волі, — сказав він.

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Роман Істомін також відповів на питання нашого видання стосовно того, чи можуть мобілізувати тих, хто вже отримав за ухилення від мобілізації «умовне» покарання.

— Так, можуть. Як накладання штрафу, так і умовне покарання не є підставою для відстрочки від призову. А стаття 336 ККУ не вважається важкою, за якими неможливо призиватися на військову службу… Крім того, мобілізованим може бути й той військовозобов’язаний, який… відбув покарання та звільнився. Тобто засудження жодним чином не впливає на виконання громадянином обов’язку по захисту України. Єдиний нюанс, якщо говорити про «умовний» строк, то такий засуджений громадянин стає на облік в органах пробації МВС, і у випадку повторного порушення закону, зокрема й мобілізаційного законодавства, він буде відправлений для реального відбуття призначеного терміну покарання до місць позбавлення волі, — пояснив представник Полтавського обласного ТЦК.

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Він також розповів, куди потрапляють мобілізовані після призову на військову службу та скільки часу триває їх підготовка у навчальних центрах.

— Усіх призваних на військову службу… направляють до навчальних центрів. Там вони проходять базову загальновійськову підготовку, а потім, за необхідності, фахову підготовку, та може бути ще бойове злагодження у складі підрозділу. Базова загальновійськова підготовка триває близько місяця, фахова може проводитися від місяця. Якщо говорити про підготовку звичайного стрільця, то це обмежується лише базовою загальновійськовою підготовкою. А якщо це підготовка оператора ПТРК, дрону, снайпера чи іншого військовослужбовця по більш складній військовій спеціальності, то обов’язковою є ще фахова підготовка, де вони отримують потрібні знання та навички. Бойове злагодження також вимагає певного часу, — зазначив Роман Істомін.

Він додав, що термін підготовки у навчальних центрах ЗСУ триває щонайменше 1-2 місяці.

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