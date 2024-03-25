Де у вівторок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 26 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

просп. Полтавський, 245-275;

пров. Вишневий, 14-25/20;

вул. Зарічна, 24;

вул. Кагамлицька, 67-81;

вул. Сержанта Мельничука, 203, 205, 207;

пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;

пров. Медовий, 1А-13;

вул. Європейська, 25, 25А, 27, 31, 44В;

вул. Переяславська, 40;

вул. Сержанта Мельничука, 7, 9;

вул. Капітана Трусова, 39-46;

вул. Квітки Цісик, 5/48-15;

вул. Майора Пугача, 13-50/11;

просп. Свободи, 62-100;

вул. Зарічна, 6,12,16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;

вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;

пров. Сивашський, 25А-30/4;

пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;

вул. Сержанта Мельничука, 36;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;

просп. Полтавський, 221-241;

вул. 29 вересня, 24;

вул. Небесної Сотні 36/38, 39;

вул. Троїцька;

пров. Братів Майбородів, 2-5;

пров. Василя Барки, 9, 11, 24;

пров. Гостомельський, 2-24;

вул. Козацька, 19-46;

просп. Лесі Українки, 119;

вул. Софії Русової, 9-72А;

пров. Лютневий, 1, 1А, 3, 9, 11, 13, 23;

вул. Озерна, 14/7, 21/5;

туп. Садківський, 20Б;

вул. Проліскова, 9. З 8.00 до 19.00 с. Соснівка. З 8.00 до 18.00 вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Революціонерів, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

вул. Салганна, 14Б, 14В;

вул. Ярмаркова, 3В-11;

пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. В.Івасюка, 1-56;

пров. Докучаєва, 1А-27;

пров. І. Кожедуба, 13-32;

вул. Ковальська, 30/24-37;

наб. Л-та Дніпрова, 4-43;

вул. Ливарна, 1А-18;

туп. Ливарний, 1-9;

вул. Лінійна, 1-4;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 1-103/4;

пров. Мирний, 3-28;

пр. М. Старицького, 3-15;

вул. П. Чубинського, 21-33;

пров. П. Ракітіна, 2-24;

вул. І. Приходька, 30-34/5;

пров. Тополевий, 3-20;

пров. Художній, 14-29А;

вул. Художня, 1/8-57;

вул. Чумацький Шлях, 1-11;

пров. Яблуневий, 2-14;

пров. І. Приходька, 36;

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

пров. Бригадирівський, 3-19;

вул. Європейська, 83/18, 85, 87;

пров. Кар’єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-23;

вул. Криворудна, 2-14;

пров. Миргородський, 2-11;

вул. Переяславська, 83, 87, 89, 117/10, 120;

вул. Підгірна, 1-6, 36, 38;

вул. Піщана, 13-26;

пров. Піщаний, 5-27Б;

вул. Скеляста, 34;

пров. Степана Бандери, 19, 36-40/40;

вул. Хорольська, 30-67/18;

пров. 1-й Ливарний 3-9;

вул. Володимира Івасюка, 1, 28/23, 32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

в ул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40, 63-67, 71, 73, 103/4;

пров. Мирний, 3-5, 28.

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