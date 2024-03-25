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Де у вівторок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 203

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 26 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
  • просп. Полтавський, 245-275;
  • пров. Вишневий, 14-25/20;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • вул. Сержанта Мельничука, 203, 205, 207;
  • пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Європейська, 25, 25А, 27, 31, 44В;
  • вул. Переяславська, 40;
  • вул. Сержанта Мельничука, 7, 9;
  • вул. Капітана Трусова, 39-46;
  • вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
  • вул. Майора Пугача, 13-50/11;
  • просп. Свободи, 62-100;
  • вул. Зарічна, 6,12,16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
  • пров. Сивашський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;
  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • вул. Європейська, 44-58/20;
  • вул. Нагірна, 1/3-30А;
  • туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 36;
  • пров. Уласа Самчука, 3-41;
  • вул. Чередницька, 22-39;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
  • просп. Полтавський, 221-241;
  • вул. 29 вересня, 24;
  • вул. Небесної Сотні 36/38, 39;
  • вул. Троїцька;
  • пров. Братів Майбородів, 2-5;
  • пров. Василя Барки, 9, 11, 24;
  • пров. Гостомельський, 2-24;
  • вул. Козацька, 19-46;
  • просп. Лесі Українки, 119;
  • вул. Софії Русової, 9-72А;
  • пров. Лютневий, 1, 1А, 3, 9, 11, 13, 23;
  • вул. Озерна, 14/7, 21/5;
  • туп. Садківський, 20Б;
  • вул. Проліскова, 9.

З 8.00 до 19.00

  • с. Соснівка.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
  • пров. Докучаєва, 1А-6;
  • пров. Мирний, 6/2-22;
  • вул. Революціонерів, 1-2А;
  • вул. Художня, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7;
  • вул. Салганна, 14Б, 14В;
  • вул. Ярмаркова, 3В-11;
  • пров. 1-й Ливарний, 3-9;
  • вул. В.Івасюка, 1-56;
  • пров. Докучаєва, 1А-27;
  • пров. І. Кожедуба, 13-32;
  • вул. Ковальська, 30/24-37;
  • наб. Л-та Дніпрова, 4-43;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • вул. Лінійна, 1-4;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Макаренка, 1-103/4;
  • пров. Мирний, 3-28;
  • пр. М. Старицького, 3-15;
  • вул. П. Чубинського, 21-33;
  • пров. П. Ракітіна, 2-24;
  • вул. І. Приходька, 30-34/5;
  • пров. Тополевий, 3-20;
  • пров. Художній, 14-29А;
  • вул. Художня, 1/8-57;
  • вул. Чумацький Шлях, 1-11;
  • пров. Яблуневий, 2-14;
  • пров. І. Приходька, 36;
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • пров. Бригадирівський, 3-19;
  • вул. Європейська, 83/18, 85, 87;
  • пров. Кар’єрний, 1/4-23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • вул. Криворудна, 2-14;
  • пров. Миргородський, 2-11;
  • вул. Переяславська, 83, 87, 89, 117/10, 120;
  • вул. Підгірна, 1-6, 36, 38;
  • вул. Піщана, 13-26;
  • пров. Піщаний, 5-27Б;
  • вул. Скеляста, 34;
  • пров. Степана Бандери, 19, 36-40/40;
  • вул. Хорольська, 30-67/18;
  • пров. 1-й Ливарний 3-9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1, 28/23, 32/3;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров. Ливарний, 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Макаренка, 40, 63-67, 71, 73, 103/4;
  • пров. Мирний, 3-5, 28.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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