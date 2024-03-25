Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

У Кременчуці пройшов чемпіонат з кікбоксингу, присвячений пам'яті загиблого воїна

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 102

 

У змаганнях взяли участь спортсмени із Кременчука, Градизька та Дніпра

Цієї неділі, 24 березня, у Кременчуці відбувся відкритий чемпіонат дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» з кікбоксингу WAKO, присвячений памʼяті загиблого воїна Олександра Гученка. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише тренер ДЮСШ Сергій Леоненко.

На змаганнях вихованці спортивної школи «Авангард» посіли 15 перших та 6 других місць.

 

«Золото» вибороли Давид Олійник, Амелія Курбанова, Кирило Щуренко, Ярослава Черевик, Тихон Костюк, Данііл Гавеля, Степан Шпилька, Ілля Кабеляцький, Єгор Олефіренко, Меланія Жихарева, Дмитро Адамчук, Дмитро Димиденко, Олександр Бутенко, Іван Барбаріч, Артем Шапка.

 

«Срібло» здобули Артут Пруніс, Ростислав Воронков, Руслан Піскачев, Артем Тімошенко, Дарина Орлова, Назар Іванченко.

Нагадаємо, торік кременчужани перемогли на Чемпіонаті України з кікбоксингу.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: фейсбук-сторінка Сергія Леоненка
Теги: Кременчук спорт кікбоксинг ДЮСШ Авангард чемпіонат
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх