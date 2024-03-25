У Кременчуці пройшов чемпіонат з кікбоксингу, присвячений пам'яті загиблого воїна

Цієї неділі, 24 березня, у Кременчуці відбувся відкритий чемпіонат дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» з кікбоксингу WAKO, присвячений памʼяті загиблого воїна Олександра Гученка. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише тренер ДЮСШ Сергій Леоненко.
На змаганнях вихованці спортивної школи «Авангард» посіли 15 перших та 6 других місць.
«Золото» вибороли Давид Олійник, Амелія Курбанова, Кирило Щуренко, Ярослава Черевик, Тихон Костюк, Данііл Гавеля, Степан Шпилька, Ілля Кабеляцький, Єгор Олефіренко, Меланія Жихарева, Дмитро Адамчук, Дмитро Димиденко, Олександр Бутенко, Іван Барбаріч, Артем Шапка.
«Срібло» здобули Артут Пруніс, Ростислав Воронков, Руслан Піскачев, Артем Тімошенко, Дарина Орлова, Назар Іванченко.
Нагадаємо, торік кременчужани перемогли на Чемпіонаті України з кікбоксингу.
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