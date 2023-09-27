Кременчужани перемогли на чемпіонаті України з кікбоксингу

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 653

Кременчуцькі спортсмени посіли призові місця на чемпіонаті України з кікбоксингу. Загалом кременчужани отримали 12 медалей різного ґатунку.

Про це повідомив тренер кременчуцьких кікбоксерів Сергій Леоненко на своїй Facebook-сторінці.

Змагання проходили в Тернополі та тривали з 21 по 24 вересня. Учасниками чемпіонати стали представники дитячо-юнацьких спортивних шкіл України.

У турнірі кременчужани здобули 7 «золота», 2 «срібла» та 3 «бронзи». Половина з кременчуцьких учасників стали чемпіонами України, зазначив тренер.