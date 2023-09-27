Затишшя перед бурею чи повна стабільність: ціни на автомобільне пальне на Полтавщині 27 вересня

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 400 Коментарів: 1

Сьогодні вартість бензину, дизеля та автогазу не підвищили на жодній АЗС

У середу, 27 вересня, ціни на автомобільне пальне на Полтавщині завмерли. Сьогодні на жодній АЗС вартість бензину, дизельного пального та автогазу не змінилася. Що це — «затишшя перед бурею» чи омріяна водіями «цінова стабільність»?

За оцінками експертів, за оптимістичним сценарієм ціни на бензин у жовтні можуть злетіти до 60-70 гривень за літр. А за песимістичним вони невдовзі можуть підвищитися навіть до 80 гривень за літр.

Так, Леонід Косянчук, президент Асоціації «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів», заявив, що за більш песимістичним прогнозом ціни до середини жовтня можуть сягнути 60-65 гривень.

Водночас Сергій Куюн, директор «Консалтингової групи А-95», припустив, що якщо ціни на нафту залишаться нижче 95 доларів за барель, то ціна на пальне може стабілізуватися в районі 60 гривень за літр.

А от голова мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін прогнозує, що незабаром дизельне пальне може подорожчати до 60-63 гривень за літр. Він також не виключає, що навесні 2024 року вартість бензину та дизельного пального в Україні досягне позначки 80 гривень за літр. Це станеться, якщо ціна нафти на світових біржах перевищить 100 доларів за барель.

На ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 27.09.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 57,22 0,00 0% Бензин А-95 55,13 0,00 0% Бензин А-92 53,45 0,00 0% Дизельне пальне 54,91 0,00 0% Газ автомобільний 25,51 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 27.09.2023 р.