У Лубнах легковик збив мотоцикл: двоє підлітків у лікарні

Учора, 31 березня, близько 21.00 у Лубнах на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, 36-річний водій автомобіля Opel Vectra зіткнувся мотоциклом Geon Pantera. На мотоциклі їхали двоє хлопців — 18-ти та 14-ти років. Обох із травмами госпіталізували до місцевої лікарні.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Слідчі з’ясовують причини та обставини аварії.
Нагадаємо, у п’ятницю у Лубенській громаді п’яний водій автомобіля Seat не впорався з керуванням та злетів у кювет.
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