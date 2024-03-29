На Полтавщині п'яний водій злетів у кювет – поліція

Сьогодні, 29 березня, близько 10.00, на вулиці Харківській, у селі Засулля Лубенської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, 50-річний водій автомобіля Seat не впорався з керуванням та злетів з проїзної частини у кювет.
Внаслідок ДТП водій отримав травми, його госпіталізували, а 36-річну пасажирку автомобіля медики оглянули на місці.
Також попередньо відомо, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Лубенщини та слідчі Головуправління поліції Полтавщини, які встановлюють всі обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, що днями на Полтавщині у ДТП постраждали водій мотоцикла, його пасажирка та пішохідка.
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