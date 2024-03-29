На Полтавщині четверо чоловіків обікрали приватний будинок – поліція

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Чоловікам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Вчора, 28 березня, у селі Лукищина Полтавської громади група злочинців обікрала приватний будинок. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що четверо людей віком 38, 44, 47 та 53 років проникли до приватного будинку та вкрали ювелірні вироби, гроші та інші цінні речі, які належали 35-річному власнику оселі. Троє із чоловіків раніше вже мали проблеми із законом. У правопорушників виявили та вилучили викрадені з будинку речі, які направили на відповідні експертизи.

Чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри та обрання запобіжних заходів. Також затриманих перевіряють на причетність до інших злочинів скоєних у Полтавській області.

За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження, відкрите за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині затримали чоловіка за крадіжку з проникненням.