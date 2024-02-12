На Миргородщині затримали чоловіка за крадіжку з проникненням — поліція

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Увечері 9 лютого у селі Кибинці Миргородського району сталася крадіжка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про подію близько 21.00 до поліції повідомила 68-річна господарка будинку.

Як повідомив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк, підозрюваного затримали того ж дня та вилучили у нього речові докази. Крадієм виявився 37-річний житель іншої області.

— Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану. Розглядається клопотання щодо тримання під вартою, — додає Віталій Ярмолюк.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Поліція продовжує вести розслідування.

У разі визнання крадія винним йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 лютого у Полтаві пасажири тролейбуса затримали крадія, який витягнув із кишені у жінки гаманець та мобільний телефон.