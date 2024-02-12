Водій Daewoo, який сьогодні врізався у автівку на Квітки Цісик, збив жінку на перехресті

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 0

На місці події працює патрульна поліція

Водій Daewoo Lanos, який сьогодні зранку на провулку Квітки Цісик зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, збив пішоходку на перехресті вулиці Вадима Пугачова та проспекту Свободи. Очевидцями події стали журналісти «Кременчуцького Телеграфа». На місці події працюють правоохоронці. Інформації про стан потерпілої поки немає. Нагадаємо, сьогодні зранку на провулку Квітки Цісик власник червоного автомобіля Daewoo Lanos виїхав на зустрічну смугу та «зачепив» Mercedes-Benz Sprinter. Після аварії водій зник з місця події.



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