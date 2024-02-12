У Кременчуці водій «вдарив» автівку на зустрічній смузі та зник з місця ДТП

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 394

Авто знайшли згодом біля супермаркету



Сьогодні, 12 лютого, близько 10.00, на провулку Квітки Цісик сталася ДТП. Про це «Телеграфу» повідомили очевидці. За їх словами, власник червоного автомобіля Daewoo Lanos виїхав на зустрічну смугу по провулку Квітки Цісик, у районі будівлі Автозаводської районної адміністрації, та «зачепив» Mercedes-Benz Sprinter.









Після скоєного, водій Daewoo Lanos зник з місця пригоди. Автівку кермувальник залишив біля магазину Маркетопт на проспекті Свободи. За словами очевидців, на місці події працюють співробітники патрульної поліції.



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