На зерносховищі у Миргородському районі відкопали двигун російської ракети

У Миргородському районі на зерносховищі відкопали двигун російської ракети. Інформація про це з'явилася у телеграм-каналі Миргород online.
Знаходився двигун ракети у землі понад тиждень.
Нагадаємо, вночі 2 лютого росіяни атакували Полтавщину. Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін повідомив, що внаслідок обстрілу армія РФ пошкодила заповнене зерносховище. Частина врожаю була втрачена. З працівників зерносховища ніхто не постраждав.
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