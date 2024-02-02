На Полтавщині чули вибухи — є влучання на Миргородщині

Вночі 2 лютого росіяни атакували Полтавщину. Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін о 22.56 повідомив у своєму телеграм-каналі, що є влучання у Миргородському районі, але ніхто не постраждав.

Повітряна тривога в області тривала з 21.55 по 22.14. О 22.05 у телеграм-каналі Повітряних сил України повідомили про рух ракети на Миргород.

Нагадаємо, 27 січня армія РФ завдала ракетного удару по промисловому підприємству у Кременчуцькому районі. Начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік розповів, що до ліквідації пожежі на промисловому обʼєкті у суботу залучалися понад півтори сотні рятувальників та 50 одиниць техніки. На допомогу кременчуцьким рятувальникам прибули вогнеборці з сусідніх областей та пожежний поїзд. Пожежу загасили ближче до 10.00 наступного дня.

28 січня росіяни знову випустили ракети на Полтавщину та вдарили у промисловий об'єкт на Кременчуччині. Після цього ракетного удару пожежі на місці влучання не було.