Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Полтавщина, Війна

На Полтавщині чули вибухи — є влучання на Миргородщині

Вчора, 23:11 Переглядів: 265

 

Ніхто не постраждав

*Фото ілюстративне

Вночі 2 лютого росіяни атакували Полтавщину. Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін о 22.56 повідомив у своєму телеграм-каналі, що є влучання у Миргородському районі, але ніхто не постраждав.


Повітряна тривога в області тривала з 21.55 по 22.14. О 22.05 у телеграм-каналі Повітряних сил України повідомили про рух ракети на Миргород.

 

Нагадаємо, 27 січня армія РФ завдала ракетного удару по промисловому підприємству у Кременчуцькому районі. Начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік розповів, що до ліквідації пожежі на промисловому обʼєкті у суботу залучалися понад півтори сотні рятувальників та 50 одиниць техніки. На допомогу кременчуцьким рятувальникам прибули вогнеборці з сусідніх областей та пожежний поїзд. Пожежу загасили ближче до 10.00 наступного дня.

28 січня росіяни знову випустили ракети на Полтавщину та вдарили у промисловий об'єкт на Кременчуччині. Після цього ракетного удару пожежі на місці влучання не було.


1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Миргород Полтавщина вибухи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх