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У вихідні Кременчуччина пережила два ракетних удари — до гасіння вогню залучався пожежний поїзд

Сьогодні, 10:53 Переглядів: 1 008

 

Росіяни поцілили по промисловому об'єкту, що знаходиться на території Кременчуцького району

У суботу та неділю 27-28 січня близько 20.00 по об’єкту критичної інфраструктури, що знаходиться на території Кременчуцького району, російською армією були завдані ракетні удари.

У суботу росіяни атакували Кременчуччину двома ракетами «Іскандер-М», які запустили з Воронезької області. Яку ракету запустили у неділю, поки невідомо — військові інформації про це ще не надали. Але усі три ракети належать до класу балістичних, які мають високу (балістичну) траєкторію, велику швидкість (від 4000 до 7500 км/год) та які важко збивати силам ППО. До того, вони були запущені з наземних носіїв, що ускладнює своєчасне виявлення запуску у порівнянні з запуском з літака.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Закликаю ще раз усіх жителів району — не ігнорувати повітряні тривоги та своєчасно спускатися в укриття, — заявив керівник Кременчуцького РВА.

Олег Лєднік розповів, що до ліквідації пожежі на промисловому обʼєкті у суботу залучалися понад півтори сотні рятувальників та 50 одиниць техніки. На допомогу кременчуцьким рятувальникам прибули вогнеборці з сусідніх областей та пожежний поїзд. Пожежу вдалося ліквідувати лише до 10.00 неділі, 28 січня.

Після ракетного удару увечері в неділю пожежі не було.

— Головне, що внаслідок ракетних ударів жертв та постраждалих немає. Зараз ведеться оцінка масштабів завданих руйнувань та дій усіх відповідних сил та служб, — зазначив керівник РВА.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА ракетний удар пожежа ДСНС
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