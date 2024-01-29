Хокейний клуб «Кременчук» видав найкращий матч у сезоні — Федерація хокею України

Хокейний клуб «Кременчук» та хокейний клуб «Кепіталз» видали найкращий матч у сезоні. Про це йдеться у телеграм-каналі Федерації хокею України. Кременчужани у ході зустрічі поступалися 1:3, 3:5, але вирвали перемогу завдяки камбеку в третьому періоді.
Так, ХК «Кременчук» переміг ХК «Київ Кепіталз» з рахунком 8:6 (1:2, 3:3, 4:1).
Шайби:
Напередодні цього матчу у ХК «Кепіталз» виникли кадрові труднощі. Через хворобу матч пропускали два провідних оборонці — Павло Таран і Костянтин Рябенко. Як наслідок, Вадим Шахрайчук перевів у четверту пару оборонців нападника Олександра Койду.
Тренер ХК «Кременчука» Дмитро Сумець здивував тим, що виставив з перших хвилин у воротах Микиту Гордюшина. Після третього голу у ворота своєї команди наставникові господарів довелося робити заміну і випускати на лід номінально основного голкіпера Кирила Кучера.
Нагадаємо, що нещодавно хокейний клуб «Кременчук» поступився одним балом столичному «Соколу».
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