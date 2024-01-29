Хокейний клуб «Кременчук» видав найкращий матч у сезоні — Федерація хокею України

Хокейний клуб «Кременчук» та хокейний клуб «Кепіталз» видали найкращий матч у сезоні. Про це йдеться у телеграм-каналі Федерації хокею України. Кременчужани у ході зустрічі поступалися 1:3, 3:5, але вирвали перемогу завдяки камбеку в третьому періоді.

Так, ХК «Кременчук» переміг ХК «Київ Кепіталз» з рахунком 8:6 (1:2, 3:3, 4:1).

Шайби:

0:1 — Тищенко (Черненко, Куцевич, — більш.)

11:06. 1:1 — С. Тимченко (Ігнатенко, Брага)

11:19. 1:2 — Панченко (Черненко, Дворник)

16:27. 1:3 — Кривоножкін (М. Олійник)

22:02. 2:3 — Лялька (Кривошапкін)

24:14. 3:3 — Середницький (Целогородцев, Лялька)

25:07. 3:4 — Куцевич (Берднікс, Черненко, — більш.)

29:55. 3:5 — Кривоножкін (більш.)

37:58. 4:5 — Кривошапкін (Лялька, Целогородцев)

38:38. 5:5 — Брага (Ігнатенко, Середницький)

44:27. 5:6 — Кривоножкін (менш.)

47:02. 6:6 — С. Тимченко (Ігнатенко, Середницький, — менш.)

50:49. 7:6 — Лялька (Целогородцев, Кругляков)

52:46. 8:6 — Кривошапкін (Целогородцев, — п. в.)

Напередодні цього матчу у ХК «Кепіталз» виникли кадрові труднощі. Через хворобу матч пропускали два провідних оборонці — Павло Таран і Костянтин Рябенко. Як наслідок, Вадим Шахрайчук перевів у четверту пару оборонців нападника Олександра Койду.

Тренер ХК «Кременчука» Дмитро Сумець здивував тим, що виставив з перших хвилин у воротах Микиту Гордюшина. Після третього голу у ворота своєї команди наставникові господарів довелося робити заміну і випускати на лід номінально основного голкіпера Кирила Кучера.

Нагадаємо, що нещодавно хокейний клуб «Кременчук» поступився одним балом столичному «Соколу».