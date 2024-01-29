У Кременчуцькому військовому ліцеї пройшов День відкритих дверей — закладі, де виховують майбутніх захисників України

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У ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою з минулого року поновили набір дівчат для навчання

У суботу, 27 січня, в Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, який часто називають військовим ліцеєм, пройшов День відкритих дверей. Подивитися на умови навчання та проживання, послухати розповідь про навчальний заклад та дізнатися умови вступу до ліцею прийшла майже сотня підлітків та їхніх батьків. За даними самого навчального закладу. його відвідали понад 30 родин абітурієнтів, які планують вступати до військового ліцею.

Перед зустріччю з абітурієнтами та їх батьками начальник військового ліцею Валерій Марченко розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що це перший профорієнтаційний захід із низки запланованих, а на початку березня пройде другий День відкритих дверей.

— У нас навчаються хлопці та дівчата зі всієї України. Отримують повну середню освіту та навички, які їм будуть потрібні для вступу до вищих навчальних закладів Міноборони та інших силових структур. Є діти з тимчасово окупованих територій, ВПО. Зокрема з Бахмута, Сєвєродонецька. У нас навчаються ті, хто хоче присвятити життя захисту України, — розповів керівник навчального закладу.

Батьків та дітей ознайомили з ліцеєм

Під час ознайомлення абітурієнтів та їх батьків з історією створення навчального закладу, умовами вступу та навчання Валерій Марченко розповів, що у військовому ліцеї наразі навчається 104 ліцеїсти. З них 42 другокурсники (11 клас) та 62 першокурсників (10 клас) — минулого року у ліцеї збільшили набір та поновили приймання дівчат. Отже, серед десятикласників навчається 12 дівчат, які мріють пов’язати своє життя з силовими структурами та захищати Україну. Після закінчення військового ліцею діти вступають у вищі навчальні заклади Міноборони, СБУ, МВС та ДПСУ, що знаходяться у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі.

Валерій Марченко показав навчальні класи, у тому числі вогневої підготовки, спальні приміщення, музей, спортивну та тренажерну зали, їдальню та спортивний майданчик ліцею.

Розповідаючи про умови проживання, він зазначив, що з початку повномасштабної війни ліцеїсти навчаються у змішаному формати — один курс очно, другий дистанційно, потім міняються. Це викликано тим, що через повітряні тривоги, щоб не порушувати їхній сон, ліцеїсти ночують у повноцінному й обладнаному усім необхідним бомбосховищі. Місця на усіх там не вистачає, а тому було ухвалене саме таке рішення — змішаний формат навчання.

— Бомбосховище побудоване ще у 50-роках минулого сторіччя. Там справжня протирадіаційна, протиядерна споруда. Одна з найкращих у місті. Умови відпочинку гарні. А безпека ліцеїстів — для нас саме головне, — пояснив Валерій Марченко.

Ліцеїсти зі зброєю

Кожний ліцеїст після зарахування до навчального закладу урочисто приймає Клятву ліцеїста та отримує навчальну зброю. Абітурієнти та їх батьки подивилися за тим, як ліцеїсти першого курсу, які навчаються у навчальному закладі лише 5 місяців, вправно розбирають та збирають вогнепальну зброю. Охочим приєднатися до цієї справи дали можливість спробувати це зробити вперше або ж поновити свої навички.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у двох ліцеїсток, як вони встигли за кілька місяців навчання так вправно опанувати навчальну зброю та чи подобається їм навчання у військовому ліцеї.

— Мені дуже подобається тут навчатися. А зі зброєю я познайомилась ще до навчання у ліцеї, бо була учасницею «Петлюрівського вишколу» і готувалася до вступу. Своє майбутнє хочу пов’язати із захистом України. А от куди буду вступати після закінчення військового ліцею поки не визначилася, — відповіла на питання 16-річна Аріна Авраменко.

— Навчання у ліцеї подобається. Зброю освоїла за ці пів року, що навчаюся. Планів на майбутнє дуже багато. Поки точно не знаю, куди б я хотіла вступити. Можливо у вищий навчальний заклад СБУ, — зазначила 16-річна Олександра Ковалевська.

Дівчата демонстрували свої вміння хлопцям-одноліткам, які мають бажання вступити до ліцею, та давали їм можливість спробувати розібрати та зібрати автомат АК-74 та пістолет ПМ. Один із батьків не витримав й теж взяв урок у юнки.

Здоров’я та фізична підготовка — серед головних умов вступу

Як зазначив начальник ліцею, одна з головних умов для вступу до навчального закладу — добрий стан здоров’я. Усі абітурієнти, які написали заяви на вступ, проходять військово-лікарську комісію й за її висновками лише ті, хто придатний до навчання у ліцеї, беруть участь у професійно-психологічному обстежені та здачі нормативів з фізичної підготовки. До вступних іспитів з математики, української та іноземної мов допускаються лише ті, хто пройшли усі ці випробування. А конкурс минулого року був досить великий — два кандидати на місце серед хлопців та три кандидатки — серед дівчат. Відібрали кращих.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався у пані Олени, яка прийшла на День відкритих дверей до ліцею разом з сином-дев’ятикласником про свої враження від навчального закладу.

Командир навчальної роти Віктор Осипюк розповів переселенцям з Донеччини пані Олені та її сину Максиму про умови навчання в ліцеї

— Нам дуже подобається. Ми є внутрішніми переселенцями — з Волновахи. Евакуювалися на самому початку повномасштабної війни. Зараз живимо у Рокитному. Мій син Максим хоче пов’язати життя з армією та захищати Україну. А моя старша дочка вже захищає — служить у Національній поліції у Покровську. Це поруч з лінією фронту, — розповіла пані Олена.

Як з’ясувалося, Максим у Кременчуці почав займатися боксом у заслуженого тренера України Михайла Мельника і серйозно готується до вступу у військовий ліцей. До речі, він був одним із найдопитливіших хлопців під час уроку з розбирання зброї.

Випускники ліцею захищають Україну

Поки керівники ліцею зустрічалися з абітурієнтами та їх батьками, до ліцею завітали троє випускників 2012 року й один 2018 року, які наразі проходять службу в ЗСУ та захищають країну на фронті. Під час відпустки вони вирішили відвідати рідний навчальний заклад, який дав їм перші навички військової служби та виховав патріотами України. Через особливості своєї служби, від фотографування вони відмовилися, проте охоче ділилися спогадами про навчання у ліцеї та службу з ліцеїстами й абітурієнтами.

Варто зазначити, що 5 колишніх вихователів військового ліцею наразі беруть участь у захисті Україні від росіян. Один із них подарував ліцею картину із зображенням того, де і чим він воює. Картина висить у їдальні, а на ній художник зобразив бойовий пуск ракети HIMARS по ворогу.

Як зазначив начальник військового ліцею, більшість його випускників наразі захищають Україну від російської агресії.

Серед них 4 Герої України. На жаль, одному з випускників звання Героя України присвоєно посмертно — це лейтенант Коваль Віталій Борисович (випускник ліцею 2018 року).

Звання Героя України також надано:

Під час російсько-української війни загинуло 11 випускників ліцею усіх років випуску. У ліцеї вшановують пам’ять усіх загиблих Героїв і на їх прикладі виховують майбутніх захисників України.

Вулиця, на якій знаходиться навчальний заклад, за ініціативою військового ліцею була перейменована на честь загиблого капітана Володимира Трусова, який є випускником ліцею 2011 року.

Наразі навчальний заклад готує документи на присвоєння Кременчуцькому ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України лейтенанта Віталія Коваля, який закінчив ліцей у 2018 році.