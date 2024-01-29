У Кременчуці випустили іменні конверти заслуженого працівника освіти

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У понеділок, 29 січня, у приміщенні головного поштамту Кременчука відбулося урочисте погашення марок на іменних конвертах заслуженого працівника освіти, лауреата Полтавської обласної премії ім. А. С. Макаренка, лауреата міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота фортуна» Івана Юхимовича Максака.

Іван Юхимович з 1982 по 2015 роки працював директором Кременчуцького професійного ліцею ім. А. С. Макаренка. В цілому ж освіті він присвятив більш ніж пів віку свого професійного життя. За цей час виховав понад 20 тисяч учнів.

Деякі з них прийшли привітати свого вчителя з ювілеєм та випуском іменних конвертів.

Як зазначила Тетяна Булат, яка також закінчила педколедж й працювала в ньому кілька років, Іван Юхимович — це видатна особа.

— Він вмів створити таку атмосферу, де учні й педколектив були однією великою сім’єю, поважали один одного та навіть товаришували, допомагали один одному. Він завжди знаходив добрі слова до кожного, вмів так мотивувати колектив, що хотілося його підтримати, — розповіла Тетяна.

Голова товариства філателістів Володимир Скляр, який понад 20 років працював під керівництвом І.Ю.Максака, розповів, що конверт випущений в рамках серії «Видатні особистості Кременчука». Він згадав, що ювіляр був не тільки талановитим керівником, педагогом, але ще й розвивав художню самодіяльність.

— Ми його називали «міністром культури», тому що протягом 40 років художня самодіяльність коледжу займала перші місця в області й на Міжнародних фестивалях. Сьогодні ми погашаємо марки Кременчук на іменних конвертах Івана Юхимовича печаткою «Кременчук — місто легенд». Це наш подарунок нашому шановному вчителю, наставнику, директору, — сказав В.Скляр.

Сам ювіляр зазначив, що йому дуже приємна така увага й він цінує кожного, хто привітав його з Днем народження.

— Ці конверти я подарую своїм дітям, онукам й правнукам. Звісно, подарую друзям, з якими багато років працювали разом, й передав в краєзнавчий музей. Щиро дякую за такий незабутній подарунок, — зазначив Іван Юхимович Максак.