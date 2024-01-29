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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полатвщині двоє чоловіків незаконно вбили кабана — поліція

Сьогодні, 12:49 Переглядів: 113

 

Чоловікам загрожує штраф до 51 тисячі гривень або до 240 годин громадських робіт, або до трьох років обмеження волі

На Полтавщині поліція викрила 29-річного та 32-річного жителів Карлівки, які займалися незаконним полюванням. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що браконьєри вбили дикого кабана неподалік села Верхня Ланна. Про це вчора, 28 січня, до поліції повідомив єгер товариства мисливців «Ланнівське».

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.248 (Незаконне полювання) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру.

Чоловікам загрожує штраф до 51 тисячі гривень або до 240 годин громадських робіт, або до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, що у вересні під час патрулювання поліціянти дістали підозрілий автомобіль, в якому місцеві чоловіки перевозили частини туші дикого кабана.

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Автор: Дарія Згура
Теги: кабан незаконне полювання вбивство тварини
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