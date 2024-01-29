Сувенір зі сміттєзвалища та проєкти для міста. Мер Кременчука побував в Австрії

У січні голова Кременчуцької громади Віталій Малецький їздив за кордон. Під час відрядження обговорювались питання будівництва сміттєпереробного заводу, електросонячних станцій для шкіл і лікарень та інвестування грошей у будівництво помпового блоку для однієї з котелень міста.
Про це мер Кременчука розповів на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 29 січня.
Для себе Віталій Малецький привіз цеглину зі сміттєзвалища, де проводиться сортування сміття.
Як розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» у пресслужбі мерії, Віталій Малецький був в Австрії.
Нагадаємо, у жовтні мер міста відвідав Францію.
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