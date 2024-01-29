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Сувенір зі сміттєзвалища та проєкти для міста. Мер Кременчука побував в Австрії

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 47

 

Для себе Віталій Малецький привіз цеглину за $160

У січні голова Кременчуцької громади Віталій Малецький їздив за кордон. Під час відрядження обговорювались питання будівництва сміттєпереробного заводу, електросонячних станцій для шкіл і лікарень та інвестування грошей у будівництво помпового блоку для однієї з котелень міста. 

Про це мер Кременчука розповів на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 29 січня.

Для себе Віталій Малецький привіз цеглину зі сміттєзвалища, де проводиться сортування сміття.

— Цеглина дуже цікава, на ebay вона коштує 160. $ Ми з колегами, коли прийшли туди, здивувались, що таке можна викидати, — сказав міський голова.

Як розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» у пресслужбі мерії, Віталій Малецький був в Австрії.

Нагадаємо, у жовтні мер міста відвідав Францію.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Малецький закордон
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