У Миргороді двоє чоловіків провалилися під кригу на території санаторію — поліція

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 398

Сьогодні, близько 9.00, на території лікувально-оздоровчого закладу Миргорода двоє чоловіків провалилися під кригу на водоймі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Чоловіків, які опинилися у водоймі, вдалося швидко витягнути на поверхню — на допомогу прийшли небайдужі громадяни.

Постраждалих доправили до місцевої лікарні для обстеження.

Наразі поліціянти вивчають обставини події.

Нагадаємо, у грудні минулого року на Полтавщині рятувальники витягли жінку із крижаної води. Також у грудні під кригу провалився 13-річний хлопчик, але він зміг самотужки вибратися із води та дістатися берега.