У Миргороді двоє чоловіків провалилися під кригу на території санаторію — поліція

Сьогодні, близько 9.00, на території лікувально-оздоровчого закладу Миргорода двоє чоловіків провалилися під кригу на водоймі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Чоловіків, які опинилися у водоймі, вдалося швидко витягнути на поверхню — на допомогу прийшли небайдужі громадяни.
Постраждалих доправили до місцевої лікарні для обстеження.
Наразі поліціянти вивчають обставини події.
Нагадаємо, у грудні минулого року на Полтавщині рятувальники витягли жінку із крижаної води. Також у грудні під кригу провалився 13-річний хлопчик, але він зміг самотужки вибратися із води та дістатися берега.
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