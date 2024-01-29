Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа здобула «срібло» на чемпіонаті України

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 161

Це уже не перша нагорода на рахунку спортсменки

Кременчуцька спортсменка Валерія Лапа здобула друге місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні. Інформація про це оприлюднена на сайті Кременчуцької міської ради.

Валерія посіла 2 місце в стрибках у довжину з результатом 5,47 м. Готувала її до змагань заслужена тренерка України Вікторія Козлова.



