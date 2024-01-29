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Кременчук, Спорт

Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа здобула «срібло» на чемпіонаті України

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 161

 

Це уже не перша нагорода на рахунку спортсменки

Кременчуцька спортсменка Валерія Лапа здобула друге місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні. Інформація про це оприлюднена на сайті Кременчуцької міської ради.

Валерія посіла 2 місце в стрибках у довжину з результатом 5,47 м. Готувала її до змагань заслужена тренерка України Вікторія Козлова.


Дівчина не одна представляла Кременчук на змаганнях. Єгор Шлендик здобув 5 місце у штовханні ядра з результатом 14,41 м (тренер Андрій Голівець). Учасниця змагань Поліна Голик посіла 8 місце у штовханні ядра з результатом 10,10 м (тренерка Катерина Шайдова).

Усі спортсмени є вихованцями відділення легкої атлетики Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1.

Нагадаємо, 13-14 січня на Командному чемпіонаті України з легкої атлетики Валерія Лапа також посіла друге місце у стрибках у довжину з результатом 5,38 м.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: фейсбук-сторінка КДЮСШ №1
Теги: Кременчук спорт чемпіонат України кдюсш легка атлетика
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