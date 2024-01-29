Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа здобула «срібло» на чемпіонаті України

Кременчуцька спортсменка Валерія Лапа здобула друге місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні. Інформація про це оприлюднена на сайті Кременчуцької міської ради.
Валерія посіла 2 місце в стрибках у довжину з результатом 5,47 м. Готувала її до змагань заслужена тренерка України Вікторія Козлова.
Дівчина не одна представляла Кременчук на змаганнях. Єгор Шлендик здобув 5 місце у штовханні ядра з результатом 14,41 м (тренер Андрій Голівець). Учасниця змагань Поліна Голик посіла 8 місце у штовханні ядра з результатом 10,10 м (тренерка Катерина Шайдова).
Усі спортсмени є вихованцями відділення легкої атлетики Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1.
Нагадаємо, 13-14 січня на Командному чемпіонаті України з легкої атлетики Валерія Лапа також посіла друге місце у стрибках у довжину з результатом 5,38 м.
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