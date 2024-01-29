«Любив футбол та полювання, пішов на фронт добровольцем»: Кременчук попрощався зі старшим солдатом Станіславом Шевченком

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29 січня Кременчук попрощався зі старшим солдатом Станіславом Шевченком, який загинув 21 січня в районі міста Сіверськ Донецької області.

Друзі полеглого воїна згадують, у цивільному житті хлопець був дружнім, завжди готовим підтримати та прийти на допомогу. Товариш Ярослав знав полеглого ще зі школи. Жили у сусідніх будинках, товаришували.

— Разом пройшли наше дитинство і юність. Ми на тему війни з ним не дуже спілкувалися. Любив футбол. Ми на цьому ґрунті й стали товаришувати. Грали з ним по секціях, потім по дворах. Кожного літа організовувати змагання між дворами. Також він любив полювання. Він залишиться у моєму серці молодим, веселим. Шкода, що таких хороших хлопців стає все менше, — розповідає друг дитинства.

Закінчив старший солдат Станіслав Шевченко школу № 6, навчався у Кременчуцькому льотному коледжі. Друг дитинства розповідає, Станіслав мріяв літати.

— Він хотів бути пілотом, літав на симуляторі, але коштів не вистачало у навчальному закладі, тож практики, наскільки мені відомо, він так і не отримав, — говорить Ярослав.

З початку повномасштабного вторгнення Станіслав пішов на війну добровольцем. Проживав хлопець у Києві, тож і став частиною спочатку тероборони, а потім і війська. Військові розповідають, що полеглий солдат брав участь у звільненні Київщини, Харківщини. Останнім часом тримав оборону на Донеччині, де й загинув під час артилерійського обстрілу.

— Загинув Станіслав 21 січня 2024 року, виконуючи завдання по захисту України. Загинув у районі міста Сіверськ, Бахмутського району Донецької області від осколкового поранення, — говорить військовий з позивним Лиман.

Військовий з позивним Інженер був загиблому родичем та близьким другом. Чоловік розповідає, що Станіслава пам’ятає як досвідченого воїна, адже за його плечима оборонні операції, операції зі звільнення територій.

— Був хоробрим, сміливим. З перших днів пішов на цю війну. Був веселим, доброзичливим, приходив завжди на допомогу. Втрачаємо найкращих бійців. Він багато пройшов. Говорив, що будемо стояти до кінця. Знав, за що бореться, — каже Інженер.

З полеглим старшим солдатом Станіславом Шевченком попрощалися у стінах Міського палацу культури. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі поруч з іншими полеглими захисниками України.