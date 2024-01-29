«Любив футбол та полювання, пішов на фронт добровольцем»: Кременчук попрощався зі старшим солдатом Станіславом Шевченком

29 січня Кременчук попрощався зі старшим солдатом Станіславом Шевченком, який загинув 21 січня в районі міста Сіверськ Донецької області.
Друзі полеглого воїна згадують, у цивільному житті хлопець був дружнім, завжди готовим підтримати та прийти на допомогу. Товариш Ярослав знав полеглого ще зі школи. Жили у сусідніх будинках, товаришували.
Закінчив старший солдат Станіслав Шевченко школу № 6, навчався у Кременчуцькому льотному коледжі. Друг дитинства розповідає, Станіслав мріяв літати.
З початку повномасштабного вторгнення Станіслав пішов на війну добровольцем. Проживав хлопець у Києві, тож і став частиною спочатку тероборони, а потім і війська. Військові розповідають, що полеглий солдат брав участь у звільненні Київщини, Харківщини. Останнім часом тримав оборону на Донеччині, де й загинув під час артилерійського обстрілу.
Військовий з позивним Інженер був загиблому родичем та близьким другом. Чоловік розповідає, що Станіслава пам’ятає як досвідченого воїна, адже за його плечима оборонні операції, операції зі звільнення територій.
З полеглим старшим солдатом Станіславом Шевченком попрощалися у стінах Міського палацу культури. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі поруч з іншими полеглими захисниками України.
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