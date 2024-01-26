На війні загинув військовий з Кременчука Станіслав Шевченко

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 406

Прощання відбудеться у понеділок 29 січня у Міському палаці культури

21 січня 2024 року загинув військовий з Кременчука Шевченко Станіслав Валерійович. Захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації Станіслав загинув в районі міста Сіверськ, Донецької області.

Станіслав проходив військову службу з 1 березня 2022 року і був старшим солдатом.

У полеглого воїна лишилися батьки, донька та сестра.

Поховання Станіслава Шевченка відбудеться 29 січня, а саме:

11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;

12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.