На війні загинув військовий з Кременчука Станіслав Шевченко

21 січня 2024 року загинув військовий з Кременчука Шевченко Станіслав Валерійович. Захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації Станіслав загинув в районі міста Сіверськ, Донецької області.
Станіслав проходив військову службу з 1 березня 2022 року і був старшим солдатом.
У полеглого воїна лишилися батьки, донька та сестра.
Поховання Станіслава Шевченка відбудеться 29 січня, а саме:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.
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