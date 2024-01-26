На Кременчуччині браконьєр «наловив» риби на 75 тисяч гривень

25 січня поблизу села Погребняки Кременчуцького району працівники Національного природного парку «Нижньосульський» під час профілактичного рейду побачили чоловіка із сітками та свіжозловленою рибою. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Працівники парку викликали на місце події слідчо-оперативну групу сектору поліцейської діяльності № 1 (Семенівка) Кременчуцького райуправління поліції.
Ситуацію прокоментував Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції:
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі поліція затримала двох чоловіків, у яких вилучили 30 кг риби та 400 м сіток.
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