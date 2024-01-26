Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Кременчуччині браконьєр «наловив» риби на 75 тисяч гривень

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 200

 

Поліція вилучила у чоловіка 35 м сітки та усю спійману рибу

25 січня поблизу села Погребняки Кременчуцького району працівники Національного природного парку «Нижньосульський» під час профілактичного рейду побачили чоловіка із сітками та свіжозловленою рибою. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління  Національної поліції у Полтавській області.

Працівники парку викликали на місце події слідчо-оперативну групу сектору поліцейської діяльності № 1 (Семенівка) Кременчуцького райуправління поліції.

Ситуацію прокоментував Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції:

— Наразі 35 метрів сітки та риба вилучені. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 74 тисячі гривень.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі поліція затримала двох чоловіків, у яких вилучили 30 кг риби та 400 м сіток.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: браконьєри Кременчуцьке водосховище
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх