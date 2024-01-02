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Надзвичайні новини

На Кременчуччині поліція затримала двох браконьєрів

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 148

 

Чоловікам загрожує максимальне покарання — до 3 років обмеження волі

Сьогодні, 2 січня, близько 5.00, в районі села Самусіївка Кременчуцького району поліція затримала двох браконьєрів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Під час профілактичного рейду на Кам’янському водосховищі правоохоронці побачили автомобіль «Нива». В ньому 48-річний водій та 50-річний пасажир перевозили свіжовиловлену рибу.

Під час поверхневого огляду поліціянти знайшли в причепі авто човен з навісним двигуном, майже 30 кілограмів риби та 400 метрів сіток. Наразі човен, рибу та сітки вилучили. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 62 тисячі гривень.

 

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує максимальне покарання — до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, що 21 листопада водні поліцейські дістали з Кременчуцького водосховища понад 800 метрів браконьєрських сіток, в яких було понад 40 кілограмів риби.

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Автор: Дарія Згура
Теги: риба браконьєри Кременчуцький район Кам’янське водосховище
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