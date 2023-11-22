Понад 800 м браконьєрських сіток дістали правоохоронці із Кременчуцького водосховища

21 листопада водні поліцейські під час профілактичного рейду в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища, що поблизу сіл Липове та Святилівка Кременчуцького району, знайшли та дістали з води браконьєрські знаряддя — сітки та ятір. Про це стало відомо від пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Також під час рейду правоохоронці побачили порушника навігації та склали на нього постанову.
За інформацією пресслужби поліції, з початку дії воєнного стану на Полтавщині поліція склала 308 постанов за ст. 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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