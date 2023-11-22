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Понад 800 м браконьєрських сіток дістали правоохоронці із Кременчуцького водосховища

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 153

 

У сітках було понад 40 кг риби

21 листопада водні поліцейські під час профілактичного рейду в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища, що поблизу сіл Липове та Святилівка Кременчуцького району, знайшли та дістали з води браконьєрські знаряддя — сітки та ятір. Про це стало відомо від пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

— Працівниками поліції вилучено з водойми 12 браконьєрських сіток загальною довжиною понад 800 метрів із рибою вагою понад 40 кілограмів, а також вилучено риболовний ятір. Заборонені знаряддя лову опечатані та передані для подальшого знищення, — повідомив Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.

Також під час рейду правоохоронці побачили порушника навігації та склали на нього постанову.

За інформацією пресслужби поліції, з початку дії воєнного стану на Полтавщині поліція склала 308 постанов за ст. 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: риба водна поліція браконьєри
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