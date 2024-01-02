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Топ новина, Кременчук, Гроші

Мільйони готівки, авто та годинник: що задекларував народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1 449

 

У готівці нардеп тримав понад 15 мільйонів гривень

Наприкінці 2023 року народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов оприлюднив свою декларацію за 2021 рік. На які статки жив нардеп за рік до початку повномасштабної війни — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

У своїй декларації Шаповалов вказав дружину Євгенію та двох синів — Марка і Данила.

Нерухомість

Юрій Шаповалов задекларував три земельні ділянки загальною площею майже 4 тис. м2. Частина з них належить його дружині — Євгенії Шаповаловій, земля розташована у місті Березань під Києвом. Одну з ділянок орендує сам нардеп, але вже у Кременчуці, загальною площею у 2484 м². Вартість землі оцінюють у понад 8 млн грн.

Станом на 2021 рік Юрій Шаповалов орендував у Кременчуці приміщення під громадську приймальну народного депутата та службові приміщення. Зокрема, останнє з переліченого Шаповалов орендував у фірми, власницею якої є його сестра Ірина Мовчан. Нині громадська приймальня в Кременчуці не діє, приміщення здається в оренду.

Сім’я нардепа проживає у квартирі його матері Лідії Шаповалової. Нерухомість розташована у Кременчуці, має площу у 91,5 м². Юрій Шаповалов також орендував житловий будинок у Кременчуці, площею понад 279 м² у приватного підприємства «Апілак». Керує підприємством Ірина Мовчан. Дружина депутата Євгенія орендує приміщення загальною площею 283 м² у товариства з обмеженою відповідальністю «Олтекс», власницею якого є мати нардепа Лідія Шаповалова. Вартість нерухомості розцінюють у 388 тисяч гривень.

Цінне майно

Юрій Шаповалов задекларував годинник від швейцарського виробника Breguet. Його вартість не вказана, також невідомо конкретно її модель. Годинник належить Євгенії Шаповаловій. В Україні ціни на марку таких годинників стартують від 6 тисяч доларів, подекуди вартість деяких моделей сягає понад 8 млн грн. 

Транспорт

Юрій Шаповалов задекларував три автівки: AUDI A6 2015 року випуску за понад 1 млн грн, BMW X7 M50i/G07 2019 року випуску за понад 3 млн грн та BMW 520d xDrive/G30 також 2019 року випуску за майже 1,5 млн грн. Усіма машина володіє сам нардеп.

Бізнес

Як раніше писало Чесно, Юрій Шаповалов є одним із кінцевих бенефіціарів приватного підприємства «ТОМС», що торгує побутовою електротехнікою. Це його спільний бізнес з керівниками групи компаній «Фокстрот» Геннадієм Виходцевим та Валерієм Маковецьким (до обрання нардепом Шаповалов був директором регіонального представництва цієї мережі). Корпоративні права в ПП «ТОМС» депутат передав ФОП Мовчан Ірина. На неї ж Шаповалов «переписав» іще одне своє підприємство — «Фокстрот-Сервіс» (опікувалося здаванням під найм нерухомості нежитлового призначення), котре з березня 2014 року перебуває в стані ліквідації за рішенням суду, вказували у Чесно.

Наразі, за даними відкритих джерел, а ні у «ТОМС», а ні у «Фокстрот-Сервіс» безпосередньо Ірина Мовчан не фігурує. 

Євгенія Шаповалова станом на 2021 рік володіє товариством з обмеженою відповідальністю «Кіноплекс» на вул. Соборній 21 у торговельному центрі «Галактика». Відомо, що основною діяльністю підприємиці, як вказано у Youcontrol, є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Сьогодні дружина нардепа володіє рестораном «Sweetlo».

Доходи та подарунки

За 2021 рік Юрій Шаповалов отримав зарплату у розмірі 513 тисяч 212 грн, працюючи в управлінні справами апарату Верховної Ради України. Дружина депутата Євгенія від підприємницької діяльності заробила понад 5 млн грн.

Грошові активи

Станом на 2021 рік у готівці нардеп тримав 1 млн 620 тисяч доларів та понад 15 мільйонів гривень. На банківських рахунках Шаповалов мав понад 725 тисяч гривень та понад 600 євро.

Євгенія Шаповалова у готівці мала 899 тисяч гривень та понад 176 тисяч гривень на банківському рахунку.

Нагадаємо, у 2015 році у Кременчуці в природоохоронній зоні на березі Дніпра забудували земельну ділянку котеджами — її орендує підприємство сестри народного депутата Юрія Шаповалова — Ірини Мовчан.

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Автор: Тетяна Криничка Фото: колаж: Артем Коваленко
Теги: Юрій Шаповалов декларація
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