Мільйони готівки, авто та годинник: що задекларував народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1 449

Наприкінці 2023 року народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов оприлюднив свою декларацію за 2021 рік. На які статки жив нардеп за рік до початку повномасштабної війни — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

У своїй декларації Шаповалов вказав дружину Євгенію та двох синів — Марка і Данила.

Нерухомість

Юрій Шаповалов задекларував три земельні ділянки загальною площею майже 4 тис. м2. Частина з них належить його дружині — Євгенії Шаповаловій, земля розташована у місті Березань під Києвом. Одну з ділянок орендує сам нардеп, але вже у Кременчуці, загальною площею у 2484 м². Вартість землі оцінюють у понад 8 млн грн.

Станом на 2021 рік Юрій Шаповалов орендував у Кременчуці приміщення під громадську приймальну народного депутата та службові приміщення. Зокрема, останнє з переліченого Шаповалов орендував у фірми, власницею якої є його сестра Ірина Мовчан. Нині громадська приймальня в Кременчуці не діє, приміщення здається в оренду.

Сім’я нардепа проживає у квартирі його матері Лідії Шаповалової. Нерухомість розташована у Кременчуці, має площу у 91,5 м². Юрій Шаповалов також орендував житловий будинок у Кременчуці, площею понад 279 м² у приватного підприємства «Апілак». Керує підприємством Ірина Мовчан. Дружина депутата Євгенія орендує приміщення загальною площею 283 м² у товариства з обмеженою відповідальністю «Олтекс», власницею якого є мати нардепа Лідія Шаповалова. Вартість нерухомості розцінюють у 388 тисяч гривень.

Цінне майно

Юрій Шаповалов задекларував годинник від швейцарського виробника Breguet. Його вартість не вказана, також невідомо конкретно її модель. Годинник належить Євгенії Шаповаловій. В Україні ціни на марку таких годинників стартують від 6 тисяч доларів, подекуди вартість деяких моделей сягає понад 8 млн грн.

Транспорт

Юрій Шаповалов задекларував три автівки: AUDI A6 2015 року випуску за понад 1 млн грн, BMW X7 M50i/G07 2019 року випуску за понад 3 млн грн та BMW 520d xDrive/G30 також 2019 року випуску за майже 1,5 млн грн. Усіма машина володіє сам нардеп.

Бізнес

Як раніше писало Чесно, Юрій Шаповалов є одним із кінцевих бенефіціарів приватного підприємства «ТОМС», що торгує побутовою електротехнікою. Це його спільний бізнес з керівниками групи компаній «Фокстрот» Геннадієм Виходцевим та Валерієм Маковецьким (до обрання нардепом Шаповалов був директором регіонального представництва цієї мережі). Корпоративні права в ПП «ТОМС» депутат передав ФОП Мовчан Ірина. На неї ж Шаповалов «переписав» іще одне своє підприємство — «Фокстрот-Сервіс» (опікувалося здаванням під найм нерухомості нежитлового призначення), котре з березня 2014 року перебуває в стані ліквідації за рішенням суду, вказували у Чесно.

Наразі, за даними відкритих джерел, а ні у «ТОМС», а ні у «Фокстрот-Сервіс» безпосередньо Ірина Мовчан не фігурує.

Євгенія Шаповалова станом на 2021 рік володіє товариством з обмеженою відповідальністю «Кіноплекс» на вул. Соборній 21 у торговельному центрі «Галактика». Відомо, що основною діяльністю підприємиці, як вказано у Youcontrol, є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Сьогодні дружина нардепа володіє рестораном «Sweetlo».

Доходи та подарунки

За 2021 рік Юрій Шаповалов отримав зарплату у розмірі 513 тисяч 212 грн, працюючи в управлінні справами апарату Верховної Ради України. Дружина депутата Євгенія від підприємницької діяльності заробила понад 5 млн грн.

Грошові активи

Станом на 2021 рік у готівці нардеп тримав 1 млн 620 тисяч доларів та понад 15 мільйонів гривень. На банківських рахунках Шаповалов мав понад 725 тисяч гривень та понад 600 євро.

Євгенія Шаповалова у готівці мала 899 тисяч гривень та понад 176 тисяч гривень на банківському рахунку.

Нагадаємо, у 2015 році у Кременчуці в природоохоронній зоні на березі Дніпра забудували земельну ділянку котеджами — її орендує підприємство сестри народного депутата Юрія Шаповалова — Ірини Мовчан.