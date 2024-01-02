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Школярі Горішніх Плавнів колядували на допомогу захисникам України

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 117 Партнерський проєкт

Учасники шкільного театру долучилися до збору коштів із колядками

Напередодні Різдва відбувся виступ театрального колективу «Фантазія» зі школи № 3 для представників місцевого самоврядування. Школярі виконували колядки та збирали кошти для ЗСУ. Про захід — в матеріалі видання «Хроніки тижня».

Гості зі шкільного театру заспівали одну з найвідоміших колядок, яку співають по всій Україні — «Добрий вечір тобі, пане-господарю».

«Ми прийшли колядувати, на дрон для Збройних сил України збирати. Коляд-коляд-коляда, не лякає нас війна. Ми чекаєм перемогу, тож збираєм допомогу», — продекламували школярі.

Міський голова Дмитро Биков та його заступники віддячили дітям за колядування й долучилися до збору коштів для Збройних сил України.

До Дня Святого Миколая учні школи № 3 імені В. О. Нижниченка також організували благодійний ярмарок і зібрали майже 55 тис. грн із необхідних 80 тис. грн. Учасники шкільного театру вирішили долучитися до збору коштів із колядками. Учні, їхні батьки та вчителі впевнені: новий дрон у наших військових обов’язково буде. Театральному колективу «Фантазія» вже 16 років.

«Минулого року ми щедрували з цим колективом і таким чином збирали кошти на допомогу нашим воїнам. Цьогоріч вирішили колядувати, щоб зібрати кошти на дрон для військових. Дітям ця ідея дуже сподобалася, і вони активно готувалися до виступу», — зазначила керівниця «Фантазії» Наталія Сінельник.

Своєю чергою педагог-організатор ЗОШ № 3 Катерина Кулик вказала, що зараз освітній заклад активно займається волонтерською діяльністю.

«Продовжуємо робити окопні свічки на уроках трудового навчання. Усі діти активно долучаються до цього: збираємо жерстяні бляшанки, картон. Нещодавно провели благодійний ярмарок, до якого приєдналися батьки учнів, — розповіла Катерина Кулик. — Зібрали близько 55 тис. грн, а наша ціль була 25 тис. грн. Вирішили на цьому не зупинятися, йти до більшої цілі — зібрати кошти на дрон. Зараз наша діяльність продовжується. Проводимо благодійні фотосесії та колядування».

Нагадаємо, що колектив з Градизької тергромади наколядував понад 35 тисяч на ЗСУ.

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Автор: Руслана Горгола Фото: Варвара Мельничук
Теги: Горішні Плавні колядки
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