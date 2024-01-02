Школярі Горішніх Плавнів колядували на допомогу захисникам України

Напередодні Різдва відбувся виступ театрального колективу «Фантазія» зі школи № 3 для представників місцевого самоврядування. Школярі виконували колядки та збирали кошти для ЗСУ. Про захід — в матеріалі видання «Хроніки тижня».
Гості зі шкільного театру заспівали одну з найвідоміших колядок, яку співають по всій Україні — «Добрий вечір тобі, пане-господарю».
Міський голова Дмитро Биков та його заступники віддячили дітям за колядування й долучилися до збору коштів для Збройних сил України.
До Дня Святого Миколая учні школи № 3 імені В. О. Нижниченка також організували благодійний ярмарок і зібрали майже 55 тис. грн із необхідних 80 тис. грн. Учасники шкільного театру вирішили долучитися до збору коштів із колядками. Учні, їхні батьки та вчителі впевнені: новий дрон у наших військових обов’язково буде. Театральному колективу «Фантазія» вже 16 років.
Своєю чергою педагог-організатор ЗОШ № 3 Катерина Кулик вказала, що зараз освітній заклад активно займається волонтерською діяльністю.
Нагадаємо, що колектив з Градизької тергромади наколядував понад 35 тисяч на ЗСУ.
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