Колектив з Градизької тергромади наколядував понад 35 тисяч на ЗСУ

Учасники художньої самодіяльності села Пронозівка, Градизької ТГ від початку вторгнення допомагають хлопцям. Збирають кошти для бригад, у лавах яких є односельці. Розповідають, вирішили об'єднати благодійну мету з українською традицією колядування
Відомі українські колядки, забуті рядки давніх пісень — учасники творчого колективу Пронозівського Будинку культури допомагають військовим так, як їм вдається найкраще.
Понад 20 співаків колективу півтора місяця вчили колядки. Найменшій учасниці 7 років, найстаршому — 70. У Пронозівці кажуть, це далеко не перший їх збір коштів за допомогою співу.
Нагадаємо, що до Дня волонтера у Кременчуцькій військовій адміністрації нагородили двох семикласників, які плетуть браслети з бісеру та збирають гроші на ЗСУ.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.