Колектив з Градизької тергромади наколядував понад 35 тисяч на ЗСУ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 295

Учасники художньої самодіяльності села Пронозівка, Градизької ТГ від початку вторгнення допомагають хлопцям. Збирають кошти для бригад, у лавах яких є односельці. Розповідають, вирішили об'єднати благодійну мету з українською традицією колядування

Відомі українські колядки, забуті рядки давніх пісень — учасники творчого колективу Пронозівського Будинку культури допомагають військовим так, як їм вдається найкраще.

— Від початку війни жителів села та громади об'єднало бажання допомагати хлопцям, які зараз на фронті. Хтось консервує тушонку, овочі для військових, хтось ремонтує машини, випікає солодощі. Керівництво нашого сільськогосподарського підприємства «Надія» купує автівки, відвозить їх на фронт. А ми уміємо та любимо співати, тож чому не об'єднати спів та благодійність? — розповідає директорка Пронозівського Будинку культури Лідія Шутько.

Понад 20 співаків колективу півтора місяця вчили колядки. Найменшій учасниці 7 років, найстаршому — 70. У Пронозівці кажуть, це далеко не перший їх збір коштів за допомогою співу.

— У нас систематично відбуваються благодійні концерти. Наприклад, на останньому ми зібрали понад 41 тисячу гривень. Колядуючи по громаді, зібрали 18 тисяч 547 гривень. Також, аби було від нас більше коштів на потреби військових, у селі влаштували ярмарку. Наш колектив співав, решта односельців продавали смаколики На ярмарку вдалося зібрати 16 тисяч 600 гривень. Усі гроші ми віддамо на потреби військових, яких знаємо особисто.