За попередню добу на дорогах Полтавщини використали майже 1,2 тисяч тонн протиожеледної суміші

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На дорогах області працювали 80 машин та 120 людей

Протягом попередньої доби на дорогах області використали майже 1,2 тис. тонн протиожеледної суміші. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації. Загалом протягом минулої доби дороги області розчищали 80 спеціалізованих машин та 120 людей. Сьогодні, 26 січня, зранку на дорогах працюють 62 машини 74 спеціалісти. Для надання допомоги цілодобово працюють диспетчерські служби: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві). Нагадаємо, зранку 25 січня між селами Погреби та Гориславці на слизькій ділянці дороги Хорол-Кременчук зіткнулися автобус та легковик.



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