На Кременчуччині зіткнулися автобус та легковик

Сьогодні, 25 січня, між селами Погреби та Гориславці, на автошляху Хорол-Кременчук сталася дорожньо-транспортна пригода, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа». Інформацію підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Відомо, що зіткнулися автобус та легковик.
Водій та пасажири автобуса не постраждали, а водію легковика наразі надають допомогу та встановлюють травми.
Наразі на місці працюють слідчі та працівники групи реагування. Встановлюються усі обставини ДТП.
Нагадаємо, що днями, через слизьку ділянку дороги, у Кременчуці автомобіль злетів з дороги на берег річки.
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