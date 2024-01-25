На Кременчуччині зіткнулися автобус та легковик

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Водій та пасажири автобуса не постраждали, а водій легковика отримав травми

Сьогодні, 25 січня, між селами Погреби та Гориславці, на автошляху Хорол-Кременчук сталася дорожньо-транспортна пригода, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа». Інформацію підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Відомо, що зіткнулися автобус та легковик.

Водій та пасажири автобуса не постраждали, а водію легковика наразі надають допомогу та встановлюють травми.

– На дорозі є ожеледиця, є ділянки дороги на яких дуже слизько. Водії, будьте особливо уважними під час руху, дотримуйтеся швидкісного режиму, – зазначила Анна Васенко.

Наразі на місці працюють слідчі та працівники групи реагування. Встановлюються усі обставини ДТП.

Нагадаємо, що днями, через слизьку ділянку дороги, у Кременчуці автомобіль злетів з дороги на берег річки.