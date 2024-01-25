Подарунки майже на мільйон гривень. Що задекларував нардеп від Кременчука Мовчан

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 389

Народний депутат від Кременчука Олексій Мовчан (партія «Слуга народу») задекларував доходи за 2021 рік. Зазначимо, три роки тому нардеп одружився з Аліною Шмир. Її статки він також вказав у своїй декларації.

Нерухомість

Народний депутат разом з родиною володіє квартирою у Кременчуці. Його дружина Аліна Мовчан разом зі своєю сестрою Діаною Шмир володіє квартирою в Києві площею понад 73 м². Зазначимо, що з 2021 року Олексій Мовчан вже не орендує квартиру в столиці, згідно з новою декларацією.

З 2021 року нардеп орендує приміщення під громадську приймальню в Горішніх Плавнях. Його власник — Валерій Бучок. За даними Чесно, він двічі балотувався до Полтавської міської ради, у 2015 році — від партії «Наш край», а вже у 2020 році — від партії «Слуга народу». Нині Валерій Бучок є депутатом Горішньоплавнівської міської ради.

Аліна Мовчан має землю і садовий будиночок у Тернопільській області, орендує приміщення у Кременчуці у приватного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин» (ПрАТ «Кредмаш»). Його вартість оцінюють у 5 млн 409 тис. 124 грн.

Також дружина депутата з 2020 року вкладає кошти у будівництво нової квартири в Києві. Станом на 21 січня Аліна Мовчан сплатила 1 млн 227 тис. 988 грн у фондову компанію «Даліз-Фінанс», яка займається інвестиціями.

Транспорт

З 2021 року Олексій Мовчан користується Skoda Supreb 2015 року випуску сина нардепа Юрія Шаповалова Назарія. У травні 2021 року Аліна Мовчан стала власницею Renault Master 2015 року випуску. Ціни на машини нардеп не вказав, на сьогодні автівки такої ж моделі та марки, вже з пробігом, вартують від пів мільйона гривень.

Цінні папери

Аліна Мовчан тримає державні облігації на загальну суму 52 тис. грн.

Доходи і подарунки

У 2021 році народний депутат Олексій Мовчан отримав зарплату у розмірі 522 тисяч 221 грн — це понад 40 тисяч гривень щомісячно. Аліна Мовчан за рік заробила 725 тисяч від підприємницької діяльності та отримала понад 245 тисяч виплат від товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільелектропостач». Раніше Аліна Мовчан працювала у міжнародній мережі фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги. Ймовірно, що на сьогодні дружина нардепа займається консультуванням з питань комерційної діяльності й керування, як самостійна підприємиця.

У подарунок Аліна Мовчан отримала від своєї мами Олени Шмир 421 тис. грн. Раніше Олена Шмир керувала тернопільською фірмою «Піраміда», сама Аліна Мовчан, за даними Youcontrol, мала історичний зв’язок з цією ж компанією. На сьогодні, за відкритими даними, Олена Шмир не веде жодного бізнесу, як ФОП припинила своє існування ще з 2014 року, що зазначено у системі Clarity Project.

Народний депутат отримав у подарунок загалом 482 тис. грн від трьох своїх родичів.

Грошові активи

У готівці народний депутат тримає понад 100 тисяч гривень та більше 4 тисяч доларів. Аліна Мовчан своєю чергою має у готівці 12 тисяч 580 доларів.

Нагадаємо, у 2015 році у Кременчуці в природоохоронній зоні на березі Дніпра забудували земельну ділянку котеджами — її орендує підприємство сестри народного депутата Юрія Шаповалова — Ірини Мовчан.