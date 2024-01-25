Запечена качка з апельсинами — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 138

Фарширована качка — ароматна, менш повсякденна за курку й ну дуже ніжна, якщо правильно її приготувати. Щоб запечена качка смакувала зимово, фарширувати її будемо апельсином, а натирати — корицею

Складові: 1 качка (приблизно 2 кг) 2 ч. л солі 2 великих апельсини 1 ч. л кориці 2 ст. л соняшникової олії Увімкніть духовку розігріватися до 170 градусів.

За необхідності обсмаліть качку та приберіть залишки пір'я. Вийміть легені, вимийте качку, обріжте фаланги крил і зріжте жирну задню частину. Натріть качку 2 ч. л солі всередині та зовні.

Наріжте два великих апельсини на шість частин кожен та зніміть шкірку. Складіть шматочки всередину качки.

Змастіть качку 2 ст. л олії та натріть 1 ч. л кориці. Закрийте отвір знизу зубочистками чи зашийте кулінарною ниткою.

Покладіть качку в форму для запікання чи в глибоке деко та поставте в духовку. За пів години дістаньте качку та полийте жиром, що виділився. За пів години знову полийте жиром, накрийте фольгою та запікайте ще годину.

Сумарно качка має готуватися дві години. Смачного!

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