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Запечена качка з апельсинами — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 138

 

Фарширована качка — ароматна, менш повсякденна за курку й ну дуже ніжна, якщо правильно її приготувати. Щоб запечена качка смакувала зимово, фарширувати її будемо апельсином, а натирати — корицею

Складові:

1 качка (приблизно 2 кг)

2 ч. л солі

2 великих апельсини

1 ч. л кориці

2 ст. л соняшникової олії

  • Увімкніть духовку розігріватися до 170 градусів.
  • За необхідності обсмаліть качку та приберіть залишки пір'я. Вийміть легені, вимийте качку, обріжте фаланги крил і зріжте жирну задню частину. Натріть качку 2 ч. л солі всередині та зовні.
  • Наріжте два великих апельсини на шість частин кожен та зніміть шкірку. Складіть шматочки всередину качки.
  • Змастіть качку 2 ст. л олії та натріть 1 ч. л кориці. Закрийте отвір знизу зубочистками чи зашийте кулінарною ниткою.
  • Покладіть качку в форму для запікання чи в глибоке деко та поставте в духовку. За пів години дістаньте качку та полийте жиром, що виділився. За пів години знову полийте жиром, накрийте фольгою та запікайте ще годину.
  • Сумарно качка має готуватися дві години.

Смачного!

 

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї Рецепт Качка Качка з апельсинами
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