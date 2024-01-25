Запечена качка з апельсинами — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:45
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Фарширована качка — ароматна, менш повсякденна за курку й ну дуже ніжна, якщо правильно її приготувати. Щоб запечена качка смакувала зимово, фарширувати її будемо апельсином, а натирати — корицею
Складові:
1 качка (приблизно 2 кг)
2 ч. л солі
2 великих апельсини
1 ч. л кориці
2 ст. л соняшникової олії
- Увімкніть духовку розігріватися до 170 градусів.
- За необхідності обсмаліть качку та приберіть залишки пір'я. Вийміть легені, вимийте качку, обріжте фаланги крил і зріжте жирну задню частину. Натріть качку 2 ч. л солі всередині та зовні.
- Наріжте два великих апельсини на шість частин кожен та зніміть шкірку. Складіть шматочки всередину качки.
- Змастіть качку 2 ст. л олії та натріть 1 ч. л кориці. Закрийте отвір знизу зубочистками чи зашийте кулінарною ниткою.
- Покладіть качку в форму для запікання чи в глибоке деко та поставте в духовку. За пів години дістаньте качку та полийте жиром, що виділився. За пів години знову полийте жиром, накрийте фольгою та запікайте ще годину.
- Сумарно качка має готуватися дві години.
Смачного!
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