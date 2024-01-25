Поліціянти не вчиняли правопорушень під час вручення повісток — Полтавська обласна прокуратура

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 644

На сьогодні прокуратура не фіксувала жодних випадків правопорушень з боку правоохоронців під час вручення повісток військовозобов’язаним. Про це повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій на пресконференції 24 січня, відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа».

Щодо порушень працівників ТЦК Євген Гладій не зміг розповісти, адже військові, за його словами, є суб’єктами нагляду спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері.

Державне бюро розслідувань наразі розглядає 27 кримінальних правопорушень, де громадяни скаржаться на застосування до них фізичного насилля та психологічного тиску з боку поліції Кременчуцького району, розповів прокурор.