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Поліціянти не вчиняли правопорушень під час вручення повісток — Полтавська обласна прокуратура

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 644

 

ДБР розслідує скарги громадян щодо психологічного тиску та фізичного насилля з боку поліціянтів Кременчуцького району

На сьогодні прокуратура не фіксувала жодних випадків правопорушень з боку правоохоронців під час вручення повісток військовозобов’язаним. Про це повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій на пресконференції 24 січня, відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа».

Щодо порушень працівників ТЦК Євген Гладій не зміг розповісти, адже військові, за його словами, є суб’єктами нагляду спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері.

Державне бюро розслідувань наразі розглядає 27 кримінальних правопорушень, де громадяни скаржаться на застосування до них фізичного насилля та психологічного тиску з боку поліції Кременчуцького району, розповів прокурор.

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Автор: Вероніка Білодід Відео: Артем Коваленко
Теги: Полтавська обласна прокуратура мобілізація повістки поліція ТЦК та СП порушення прес-конференція
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