У Кременчуці легковик злетів з дороги на берег річки

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23 січня о 19.15 у Кременчуці на вулиці Віри Холодної легковий автомобіль злетів з дороги на берег річки Сухий Кагамлик. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За інформацією надзвичайників, подія сталася на слизькій ділянці дороги. На місці працювали рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Надзвичайники відбуксирували легковик із берега річки на безпечну ділянку дороги.

Нагадаємо, у суботу, 20 січня, у районі села Недогарки автівки не могли виїхати на шляхопровід по слизькій дорозі. Також цього ж дня у Великій Кохнівці на слизькому повороті сталося кілька аварій.