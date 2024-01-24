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Надзвичайні новини, Полтавщина

Жителя Полтавщини, який зґвалтував малолітню сусідку, засудили на 15 років

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 479 Коментарів: 1

 

За словами чоловіка, про вік дівчинки він знав

Жителя Миргородського району визнали винним у зґвалтуванні малолітньої сусідки. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Слідчі довели, що спочатку чоловік спілкувався із дівчинкою через соціальні мережі, а потім запропонував їй інтимні стосунки. 

Улітку 2023 року ґвалтівник двічі призначав дівчині «побачення» та вступав із нею у сексуальні стосунки.

Про це дізналася матір дівчинки та повідомила про це поліцію.

На момент зґвалтування потерпілій було 12 років.

Чоловік у суді свою провину визнав та підтвердив, що він знав про вік дівчинки.

Суд визнав його винним у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років, вчиненому повторно (ч. ч. 4, 6 ст. 152 Кримінального кодексу України). Йому призначили 15 років позбавлення волі. 

До набрання вироком чинності чоловік знаходиться під вартою.

Нагадаємо, минулого року у Лубнах 83-річний чоловік зґвалтував 14-річну дівчину.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: svoboda.te.ua
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Коментарі: 1

782
Andron777:
Сьогодні, 12:15

...Суд визнав його винним у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років... А у нас, що, повноліття з 14 років? Чи неможна ґвалтувати до 14, а після можна?


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