Жителя Полтавщини, який зґвалтував малолітню сусідку, засудили на 15 років

Жителя Миргородського району визнали винним у зґвалтуванні малолітньої сусідки. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
Слідчі довели, що спочатку чоловік спілкувався із дівчинкою через соціальні мережі, а потім запропонував їй інтимні стосунки.
Улітку 2023 року ґвалтівник двічі призначав дівчині «побачення» та вступав із нею у сексуальні стосунки.
Про це дізналася матір дівчинки та повідомила про це поліцію.
На момент зґвалтування потерпілій було 12 років.
Чоловік у суді свою провину визнав та підтвердив, що він знав про вік дівчинки.
Суд визнав його винним у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років, вчиненому повторно (ч. ч. 4, 6 ст. 152 Кримінального кодексу України). Йому призначили 15 років позбавлення волі.
До набрання вироком чинності чоловік знаходиться під вартою.
Нагадаємо, минулого року у Лубнах 83-річний чоловік зґвалтував 14-річну дівчину.
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