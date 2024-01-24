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На Полтавщині судитимуть начальницю одного з відділів освіти, яка привласнила понад 350 тисяч гривень

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 224

 

Цю суму посадовиця «заробила», купуючи пальне за завищеними цінами

На Полтавщині судитимуть начальницю одного з відділів освіти за зловживання службовим становищем зі збитками понад 350 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, з квітня 2021 року до січня 2022 року посадовиця уклала п’ять додаткових угод на купівлю пального за завищеними цінами, хоча це не відповідало коливанню ринкової вартості. Зокрема, бензин А-95 вона купувала на 43,6% дорожче, бензин А-92 — на 44,9%, дизельне пальне — на 34,2%.

Внаслідок таких дій начальниці фірма-постачальник пального безпідставно отримала понад 350 тисяч гривень бюджетних коштів.

Посадовиці інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2  ст. 364 КК України). 

До речі, жінка фігурує в іще одній справі — її обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило державним інтересам майже мільйон гривень збитків за переплату за опалення.

Нагадаємо, днями у Горішніх Плавнях проходили обшуки через завищені витрати на кондиціонери під час реконструкції лікарні.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Про Все
Теги: Полтавщина освіта переплата зловживання
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