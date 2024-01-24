«Я мрію в Парижі почути гімн України». Веслувальниця з Горішніх Плавнів Людмила Лузан готується до Олімпійських ігор 2024

Людмила ділиться, що багато людей радили їй відмовитися від цього виду спорту та говорили, що в неї нічого не вийде. Однак вона завжди вірила в себе і в підтримку свого тренера
Каноїстка Людмила Лузан, срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року у Токіо, триразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи розповіла про свою спортивну кар'єру за підтримки компанії Ferrexpo.
В ефірі телеканалу «Еспресо» відбулась премʼєра короткометражного документального фільму про веслувальницю Людмилу Лузан, яка минулоріч стала однією з найтитулованіших спортсменок України. Про це повідомляє espreso.tv.
Автором фільму є титулований український режисер Максим Чужа та його команда. Фільм розповідає про силу духу української спортсменки, яка під час повномасштабного вторгнення не припиняє тренуватись, адже мріє, щоб увесь світ побачив, як після перемоги в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі замайорить синьо-жовтий стяг.
З дитинства Людмила мріяла про спорт. Але її фізичний стан не дозволяв їй стати кращою у гімнастиці.
Людмила ділиться, що багато людей радили їй відмовитися від цього виду спорту та говорили, що в неї нічого не вийде. Однак вона завжди вірила в себе і в підтримку свого тренера.
Він додає, що завдяки Ferrexpo багато спортсменів зуміли піднятися на вищі рівні та посісти п'єдестали по всьому світу.
Однією з мрій Людмили зараз Лузан є перемога у Олімпійських іграх 2024, які відбудуться цього літа в Парижі.
Довідка. Людмилі Лузан 26 років. Українська спортсменка, веслувальниця-каноїстка, срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року у Токіо (проходили 2021 року через пандемію COVID-19), триразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи. 2023 року потрапила до рейтингу лідерів України в категорії «Спорт», опублікованого виданням «Українська Правда». Спортсменка родом з Івано-Франківська, втім останні кілька років тренується на базі веслувального клубу «Гірник» у Горішніх Плавнях під керівництвом заслуженого тренера України, почесного громадянина міста Горішні Плавні Миколи Мацапури.
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